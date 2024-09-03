Огірки за цим рецептом виходять дуже схожими на ті, що є в бургерах з МакДональдзу. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Огірки пікулі – покроковий рецепт

Час : 2 години 30 хвилин

: 2 години 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,3 кілограма огірків;

– 2 цибулини;

– 3 столові ложки солі.

Для маринаду:

– 300 грамів цукру;

– 300 мілілітрів оцту;

– 2 столові ложки з гіркою діжонської гірчиці;

– 0,5 чайної ложки куркуми;

– 5 – 6 горошинок чорного перцю;

– 2 горошинки духмяного перцю;

– 5 лаврових листків;

– 100 мілілітрів рафінованої соняшникової олії.

Дивіться, як приготувати огірки пікулі: відео

Приготування:

Огірки попередньо замочіть на 4 – 5 годин. Потім гарно їх помийте і наріжте кружальцями товщиною 5 міліметрів. Очищену цибулю поріжте напівкільцями. Покладіть все у миску, засипте сіллю, перемішайте, накрийте тарілкою і зверху поставте вагу. Лишіть під пресом на 2 години. Потім злийте сік і ретельно промийте огірки, відкинувши їх на друшляк. Тим часом приготуйте маринад.Змішайте цукор, оцет, приправи та олію. Доведіть до кипіння у великій мисці чи каструлі, всипте порізані огірки. Доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні ще протягом 5 хвилин до повної зміни кольору. Розлийте гарячими по сухих стерилізованих банках. Закрутіть стерилізованими кришками. Переверніть і укутайте до повного вистигання.

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