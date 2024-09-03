Огірки за цим рецептом виходять дуже схожими на ті, що є в бургерах з МакДональдзу. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
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Огірки пікулі – покроковий рецепт
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,3 кілограма огірків;
– 2 цибулини;
– 3 столові ложки солі.
Для маринаду:
– 300 грамів цукру;
– 300 мілілітрів оцту;
– 2 столові ложки з гіркою діжонської гірчиці;
– 0,5 чайної ложки куркуми;
– 5 – 6 горошинок чорного перцю;
– 2 горошинки духмяного перцю;
– 5 лаврових листків;
– 100 мілілітрів рафінованої соняшникової олії.
Дивіться, як приготувати огірки пікулі: відео
Приготування:
- Огірки попередньо замочіть на 4 – 5 годин. Потім гарно їх помийте і наріжте кружальцями товщиною 5 міліметрів. Очищену цибулю поріжте напівкільцями.
- Покладіть все у миску, засипте сіллю, перемішайте, накрийте тарілкою і зверху поставте вагу. Лишіть під пресом на 2 години. Потім злийте сік і ретельно промийте огірки, відкинувши їх на друшляк.
- Тим часом приготуйте маринад.Змішайте цукор, оцет, приправи та олію. Доведіть до кипіння у великій мисці чи каструлі, всипте порізані огірки. Доведіть до кипіння і варіть на невеликому вогні ще протягом 5 хвилин до повної зміни кольору.
- Розлийте гарячими по сухих стерилізованих банках. Закрутіть стерилізованими кришками. Переверніть і укутайте до повного вистигання.
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