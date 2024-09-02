Для нього потрібні лише найпростіші інгредієнти. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
Варто спробувати Найпростіший рецепт: готуємо розкішні мариновані помідори на зиму
Сацебелі на зиму
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм томатів;
– 3 червоні болгарські перці;
– 1 червоний гострий перець;
– 40 грамів зелені;
– 10 грамів меленого коріандру;
– 5 зубчиків часнику;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру.
Приготування:
- Помідори та перці добре помийте та обсушіть. У помідорів виріжте плодоніжки, а у перців – серцевини. Наріжте овочі великими шматками.
- Зелень добре промийте та обсушіть паперовим рушником. Покладіть все у чашу кухонного комбайна. Подрібніть овочі до консистенції дрібних шматочків.
- Перелийте подрібнені овочі в товстостінну каструлю. Поставте на середній вогонь і, помішуючи, закип'ятіть. Варіть 20 хвилин.
- Додайте у каструлю коріандр і перемішайте. Продовжуйте варити ще 30 хвилин на середньому вогні. Коли соус достатньо увариться, додайте сіль і цукор.
- Почистьте часник і пропустіть його через прес. Додайте в соус і перемішайте. Готуйте ще близько 5 хвилин.
- Кришки та банки ретельно помийте та простерилізуйте. У теплі сухі банки розфасуйте гарячий соус і герметично закрийте кришками. Переверніть і залиште до повного охолодження.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичний кетчуп з кабачків.