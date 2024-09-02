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Варто спробувати Найпростіший рецепт: готуємо розкішні мариновані помідори на зиму

Сацебелі на зиму

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 1 кілограм томатів;
– 3 червоні болгарські перці;
– 1 червоний гострий перець;
– 40 грамів зелені;
– 10 грамів меленого коріандру;
– 5 зубчиків часнику;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру.

Приготування:

  1. Помідори та перці добре помийте та обсушіть. У помідорів виріжте плодоніжки, а у перців – серцевини. Наріжте овочі великими шматками.
  2. Зелень добре промийте та обсушіть паперовим рушником. Покладіть все у чашу кухонного комбайна. Подрібніть овочі до консистенції дрібних шматочків.
  3. Перелийте подрібнені овочі в товстостінну каструлю. Поставте на середній вогонь і, помішуючи, закип'ятіть. Варіть 20 хвилин.
  4. Додайте у каструлю коріандр і перемішайте. Продовжуйте варити ще 30 хвилин на середньому вогні. Коли соус достатньо увариться, додайте сіль і цукор.
  5. Почистьте часник і пропустіть його через прес. Додайте в соус і перемішайте. Готуйте ще близько 5 хвилин.
  6. Кришки та банки ретельно помийте та простерилізуйте. У теплі сухі банки розфасуйте гарячий соус і герметично закрийте кришками. Переверніть і залиште до повного охолодження.

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