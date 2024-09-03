Ви можете використовувати абсолютно будь-які фрукти чи ягоди замість слив. Зокрема, чудово підійдуть полуниця, абрикоси, вишні тощо.
Варто спробувати Такої смачної шарлотки ви ще не їли: готуємо за рецептом Тетяни Літвінової
Пиріг зі сливами
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти для опари:
– 100 мілілітрів теплої води;
– 17 грамів свіжих дріжджів;
– 2 столові ложки цукру;
– 100 грамів борошна.
Для тіста:
– 1 яйце;
– 20 грамів масла;
– 50 грамів сметани;
– 200 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 упаковка ванільного цукру.
Для начинки:
– 350 грамів слив (або інших фруктів);
– 80 – 100 грамів цукру;
– 1 столова ложка з гіркою кукурудзяного крохмалю.
Для сиропу:
– 3 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки води.
Дивіться, як приготувати пиріг зі сливами: відео
Приготування:
- Змішайте інгредієнти для опари та залиште на 15 хвилин для активації дріжджів.
- Додайте інші інгредієнти для тіста і замісіть вручну або за допомогою міксера. Накрийте та залиште, поки тісто не збільшиться вдвічі. На це піде приблизно 1 година.
- Тим часом почистьте та перебийте блендером сливи. Додайте цукор, доведіть до кипіння, всипте крохмаль та проваріть до загустіння 2 – 3 хвилини. Охолодіть.
- Прямокутну форму для випікання вистеліть пергаментом. Тісто, яке підійшло, розкачайте в прямокутник приблизно 60 на 20 сантиметрів. Намастіть його начинкою та розріжте вздовж на дві смуги. Кожну складіть вдвоє вздовж, начинкою всередину.
- Обидві смуги зберіть хвилями. Швидко викладіть у форму начинкою доверху. Накрийте рушником і дайте підійти. Тісто має заповнити всю форму.
- Випікайте 50 хвилин при 170 градусах.
- Тим часом у каструльці зваріть цукровий сироп. Дайте закипіти та проваріть кілька хвилин. Готовий гарячий пиріг змажте сиропом. Залиште у формі до вистигання.
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