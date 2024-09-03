Ви можете використовувати абсолютно будь-які фрукти чи ягоди замість слив. Зокрема, чудово підійдуть полуниця, абрикоси, вишні тощо.

Варто спробувати Такої смачної шарлотки ви ще не їли: готуємо за рецептом Тетяни Літвінової

Пиріг зі сливами

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для опари:

– 100 мілілітрів теплої води;

– 17 грамів свіжих дріжджів;

– 2 столові ложки цукру;

– 100 грамів борошна.

Для тіста:

– 1 яйце;

– 20 грамів масла;

– 50 грамів сметани;

– 200 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 упаковка ванільного цукру.

Для начинки:

– 350 грамів слив (або інших фруктів);

– 80 – 100 грамів цукру;

– 1 столова ложка з гіркою кукурудзяного крохмалю.

Для сиропу:

– 3 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки води.

Дивіться, як приготувати пиріг зі сливами: відео

Приготування:

Змішайте інгредієнти для опари та залиште на 15 хвилин для активації дріжджів. Додайте інші інгредієнти для тіста і замісіть вручну або за допомогою міксера. Накрийте та залиште, поки тісто не збільшиться вдвічі. На це піде приблизно 1 година. Тим часом почистьте та перебийте блендером сливи. Додайте цукор, доведіть до кипіння, всипте крохмаль та проваріть до загустіння 2 – 3 хвилини. Охолодіть. Прямокутну форму для випікання вистеліть пергаментом. Тісто, яке підійшло, розкачайте в прямокутник приблизно 60 на 20 сантиметрів. Намастіть його начинкою та розріжте вздовж на дві смуги. Кожну складіть вдвоє вздовж, начинкою всередину. Обидві смуги зберіть хвилями. Швидко викладіть у форму начинкою доверху. Накрийте рушником і дайте підійти. Тісто має заповнити всю форму. Випікайте 50 хвилин при 170 градусах. Тим часом у каструльці зваріть цукровий сироп. Дайте закипіти та проваріть кілька хвилин. Готовий гарячий пиріг змажте сиропом. Залиште у формі до вистигання.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичну шарлотку з абрикосами.