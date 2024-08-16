Шпинат з сиром стали відмінною парою. Вони чудово доповнюють один одного, створюючи гармонію смаку. А закутані у тонке та ніжне тісто, вони дарують відчуття затишку. Тож гайда готувати зелений пиріг, який можна брати з собою у дорогу.

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Рецепт пирога зі шпинатом та сиром

Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:



– 1 пачка бездріжджового тіста;

– 200 грамів шпинату;

– 200 грамів м'якого сиру;

– 3 яйця;

– 100 мілілітрів вершкового крему;

– 1 нарізана цибуля;

– 2 подрібнені зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

– оливкова олія для смаження.



Підготовка до приготування пирога / Фото cookie_studio

Приготування:

Спочатку розігріваємо до 180 градусів духовку. У підготовлену форму для пирога розгортаємо та кладемо тісто. Випікаємо його впродовж 10 – 15 хвилин до золотистого кольору. Обсмажуємо на пательні цибулю до м'якості, додаємо часник і шпинат. Готуємо доти, поки не опуститься шпинат. Зливаємо зайву рідину. Тим часом в окремій мисці збиваємо яйця. Додаємо до них вершковий крем, солимо, перчимо та додаємо сир. Усе добре вимішуємо. З'єднуємо сирну та шпинатну суміші та ретельно вимішуємо. Начинку рівномірно розподіляємо по поверхні коржа. Випікаємо впродовж 25 – 30 хвилин. Перш ніж подати пиріг, даємо йому трішки охолонути. Смачного!

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