Шпинат з сиром стали відмінною парою. Вони чудово доповнюють один одного, створюючи гармонію смаку. А закутані у тонке та ніжне тісто, вони дарують відчуття затишку. Тож гайда готувати зелений пиріг, який можна брати з собою у дорогу.
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Рецепт пирога зі шпинатом та сиром
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 пачка бездріжджового тіста;
– 200 грамів шпинату;
– 200 грамів м'якого сиру;
– 3 яйця;
– 100 мілілітрів вершкового крему;
– 1 нарізана цибуля;
– 2 подрібнені зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– оливкова олія для смаження.
Підготовка до приготування пирога / Фото cookie_studio
Приготування:
- Спочатку розігріваємо до 180 градусів духовку.
- У підготовлену форму для пирога розгортаємо та кладемо тісто.
- Випікаємо його впродовж 10 – 15 хвилин до золотистого кольору.
- Обсмажуємо на пательні цибулю до м'якості, додаємо часник і шпинат. Готуємо доти, поки не опуститься шпинат. Зливаємо зайву рідину.
- Тим часом в окремій мисці збиваємо яйця. Додаємо до них вершковий крем, солимо, перчимо та додаємо сир. Усе добре вимішуємо.
- З'єднуємо сирну та шпинатну суміші та ретельно вимішуємо.
- Начинку рівномірно розподіляємо по поверхні коржа.
- Випікаємо впродовж 25 – 30 хвилин.
- Перш ніж подати пиріг, даємо йому трішки охолонути.
- Смачного!
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