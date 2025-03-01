Вкусный торт из любимых блинов – это на самом деле вполне реально и куда легче, чем вы себе представляете. 24 Канал предлагает в этом убедиться и отпраздновать Масленицу с рецептом победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, которым она поделилась в своем инстаграме.

Интересно Блины "паутинка": нежные, легкие – идеальные для празднования Масленицы

Рецепт торта из блинов "Шоколадный цветок"

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;

– 200 граммов пшеничной муки;

– 200 миллилитров молока;

– щепотка соли;

– 20 граммов какао-порошка;

– 200 миллилитров кипятка;

– 3 столовые ложки растительного масла;

вишневая начинка:

– 350 граммов замороженной вишни;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 1 – 2 столовых ложки воды;

крем:

– 450 миллилитров сливок;

– 250 граммов маскарпоне;

– 60 граммов сахарной пудры;

– 20 граммов какао.

Приготовление:

Начните с теста: смешайте яйца с сахаром и ванильным экстрактом (можно также использовать ванильный сахар). Взбивайте венчиком до однородной массы. Просейте муку и добавляйте ее порциями, вливая молоко и каждый раз перемешивая. Добавьте щепотку соли. Введите какао и хорошо перемешайте. Влейте кипяток, снова перемешайте, затем добавьте масло и еще раз перемешайте. Дайте тесту немного отдохнуть. Тем временем подготовьте вишневую начинку: в сотейнике или сковороде смешайте вишни, сахар, крахмал и воду. Перемешайте все и варите на среднем огне до консистенции джема. Охладите. Хорошо разогрейте сковороду. Перед выпеканием первого блина смажьте ее небольшим количеством масла. Далее можно не смазывать, или делать это по необходимости. Обжаривайте блины с двух сторон. Для крема смешайте холодные сливки, маскарпоне и сахарную пудру в большой миске. Взбивайте до загустения, в конце добавьте какао. Начните собирать цветок: смазывайте 4 блина кремом, выкладывайте начинку на середину и заворачивайте пополам. Выкладывайте блины в ряд, немного накладывая друг на друга. Сверху смажьте кремом, не доходя до краев, и начните крутить рулет - это будет середина цветка. Продолжайте смазывать блины кремом, заворачивайте начинку, складывая блинчик пополам, сверху смазывая кремом и приклеивая к серединке цветка, формируя лепестки. Делайте это до тех пор, пока не закончатся блины или пока вам хватит желаемого размера. Поставьте в холодильник до стабилизации, чтобы получить красивый разрез.

Приятного аппетита!

Блины в стиле чизкейка: оригинальный рецепт: оригинальный рецепт на Масленицу.