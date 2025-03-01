Вкусный торт из любимых блинов – это на самом деле вполне реально и куда легче, чем вы себе представляете. 24 Канал предлагает в этом убедиться и отпраздновать Масленицу с рецептом победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Рецепт торта из блинов "Шоколадный цветок"
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 2 – 3 столовые ложки сахара;
– 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;
– 200 граммов пшеничной муки;
– 200 миллилитров молока;
– щепотка соли;
– 20 граммов какао-порошка;
– 200 миллилитров кипятка;
– 3 столовые ложки растительного масла;
вишневая начинка:
– 350 граммов замороженной вишни;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 1 – 2 столовых ложки воды;
крем:
– 450 миллилитров сливок;
– 250 граммов маскарпоне;
– 60 граммов сахарной пудры;
– 20 граммов какао.
Приготовление:
- Начните с теста: смешайте яйца с сахаром и ванильным экстрактом (можно также использовать ванильный сахар). Взбивайте венчиком до однородной массы.
- Просейте муку и добавляйте ее порциями, вливая молоко и каждый раз перемешивая. Добавьте щепотку соли.
- Введите какао и хорошо перемешайте. Влейте кипяток, снова перемешайте, затем добавьте масло и еще раз перемешайте. Дайте тесту немного отдохнуть.
- Тем временем подготовьте вишневую начинку: в сотейнике или сковороде смешайте вишни, сахар, крахмал и воду. Перемешайте все и варите на среднем огне до консистенции джема. Охладите.
- Хорошо разогрейте сковороду. Перед выпеканием первого блина смажьте ее небольшим количеством масла. Далее можно не смазывать, или делать это по необходимости.
- Обжаривайте блины с двух сторон.
- Для крема смешайте холодные сливки, маскарпоне и сахарную пудру в большой миске. Взбивайте до загустения, в конце добавьте какао.
- Начните собирать цветок: смазывайте 4 блина кремом, выкладывайте начинку на середину и заворачивайте пополам. Выкладывайте блины в ряд, немного накладывая друг на друга.
- Сверху смажьте кремом, не доходя до краев, и начните крутить рулет - это будет середина цветка.
- Продолжайте смазывать блины кремом, заворачивайте начинку, складывая блинчик пополам, сверху смазывая кремом и приклеивая к серединке цветка, формируя лепестки. Делайте это до тех пор, пока не закончатся блины или пока вам хватит желаемого размера.
- Поставьте в холодильник до стабилизации, чтобы получить красивый разрез.
Приятного аппетита!
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