Смачний торт з улюблених млинців – це насправді цілком реально й куди легше, аніж ви собі уявляєте. 24 Канал пропонує в цьому переконатися та відсвяткувати Масницю з рецептом переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.
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Рецепт торта з млинців "Шоколадна квітка"
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки ванільного екстракту;
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 200 мілілітрів молока;
– дрібка солі;
– 20 грамів какао-порошку;
– 200 мілілітрів окропу;
– 3 столові ложки олії;
вишнева начинка:
– 350 грамів замороженої вишні;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 1 – 2 столових ложки води;
крем:
– 450 мілілітрів вершків;
– 250 грамів маскарпоне;
– 60 грамів цукрової пудри;
– 20 грамів какао.
Приготування:
- Почніть з тіста: змішайте яйця з цукром та ванільним екстрактом (можна також використовувати ванільний цукор). Збивайте вінчиком до однорідної маси.
- Просійте борошно і додавайте його порціями, вливаючи молоко та кожен раз перемішуючи. Додайте дрібку солі.
- Введіть какао і добре перемішайте. Влийте окріп, знову перемішайте, потім додайте олію і ще раз перемішайте. Дайте тісту трохи відпочити.
- Тим часом підготуйте вишневу начинку: в сотейнику або пательні змішайте вишні, цукор, крохмаль і воду. Перемішайте все і варіть на середньому вогні до консистенції джему. Охолодіть.
- Добре розігрійте пательню. Перед випіканням першого млинця змастіть її невеликою кількістю олії. Далі можна не змащувати, або робити це за потреби.
- Обсмажуйте млинці з двох боків.
- Для крему змішайте холодні вершки, маскарпоне та цукрову пудру у великій мисці. Збивайте до загустіння, в кінці додайте какао.
- Почніть збирати квітку: змащуйте 4 млинці кремом, викладайте начинку на середину і загортайте навпіл. Викладайте млинці в ряд, трохи накладаючи один на одного.
- Зверху змастіть кремом, не доходячи до країв, і почніть крутити рулет — це буде середина квітки.
- Продовжуйте змащувати млинці кремом, загортайте начинку, складаючи млинець навпіл, зверху змащуючи кремом і приклеюючи до серединки квітки, формуючи пелюстки. Робіть це доти, доки не закінчаться млинці або поки вам вистачить бажаного розміру.
- Поставте в холодильник до стабілізації, щоб отримати красивий розріз.
Смачного!
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