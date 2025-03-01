Смачний торт з улюблених млинців – це насправді цілком реально й куди легше, аніж ви собі уявляєте. 24 Канал пропонує в цьому переконатися та відсвяткувати Масницю з рецептом переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

Цікаво Млинці "павутинка": ніжні, легкі – ідеальні для святкування Масниці

Рецепт торта з млинців "Шоколадна квітка"

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 2 – 3 столові ложки цукру;

– 1/2 чайної ложки ванільного екстракту;

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 200 мілілітрів молока;

– дрібка солі;

– 20 грамів какао-порошку;

– 200 мілілітрів окропу;

– 3 столові ложки олії;

вишнева начинка:

– 350 грамів замороженої вишні;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 1 – 2 столових ложки води;

крем:

– 450 мілілітрів вершків;

– 250 грамів маскарпоне;

– 60 грамів цукрової пудри;

– 20 грамів какао.

Приготування:

Почніть з тіста: змішайте яйця з цукром та ванільним екстрактом (можна також використовувати ванільний цукор). Збивайте вінчиком до однорідної маси. Просійте борошно і додавайте його порціями, вливаючи молоко та кожен раз перемішуючи. Додайте дрібку солі. Введіть какао і добре перемішайте. Влийте окріп, знову перемішайте, потім додайте олію і ще раз перемішайте. Дайте тісту трохи відпочити. Тим часом підготуйте вишневу начинку: в сотейнику або пательні змішайте вишні, цукор, крохмаль і воду. Перемішайте все і варіть на середньому вогні до консистенції джему. Охолодіть. Добре розігрійте пательню. Перед випіканням першого млинця змастіть її невеликою кількістю олії. Далі можна не змащувати, або робити це за потреби. Обсмажуйте млинці з двох боків. Для крему змішайте холодні вершки, маскарпоне та цукрову пудру у великій мисці. Збивайте до загустіння, в кінці додайте какао. Почніть збирати квітку: змащуйте 4 млинці кремом, викладайте начинку на середину і загортайте навпіл. Викладайте млинці в ряд, трохи накладаючи один на одного. Зверху змастіть кремом, не доходячи до країв, і почніть крутити рулет — це буде середина квітки. Продовжуйте змащувати млинці кремом, загортайте начинку, складаючи млинець навпіл, зверху змащуючи кремом і приклеюючи до серединки квітки, формуючи пелюстки. Робіть це доти, доки не закінчаться млинці або поки вам вистачить бажаного розміру. Поставте в холодильник до стабілізації, щоб отримати красивий розріз.

Смачного!

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