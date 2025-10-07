Тыквенное латте – это новый колорит любимого напитка, который позволит добавить будням нового вкуса и незабываемых впечатлений. 24 Канал предлагает попробовать оригинальный рецепт напитка от портала Beszamel.

К теме Не только синнабоны: 3 рецепта булочек с корицей, на аромат которых сбегутся соседи

Обратите внимание!



Если вам не хочется тратить время на приготовление тыквенного пюре или сиропа, вы легко можете воспользоваться пюре из детского питания, подсказывает портал Cookpad.

Как приготовить тыквенный латте с пряностями?

Время : 15 минут

: 15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 стакан молока;

– 2 двойные эспрессо;

– 4 столовые ложки тыквенного пюре;

– 2 столовые ложки кленового сиропа;

– 1/2 чайной ложки ванильного экстракта;

– 1/2 чайной ложки корицы;

– щепотка имбиря;

– щепотка мускатного ореха;

– щепотка молотой гвоздики.

Приготовление:

В кастрюлю влейте молоко, добавьте тыквенное пюре, кленовый сироп и несколько капель ванильного экстракта. Приправьте корицей, имбирем, мускатным орехом и молотыми гвоздиками. Хорошо перемешайте. Готовьте напиток на небольшом огне, постоянно помешивая, пока все ингредиенты не соединятся в однородную массу. Затем процедите через мелкое сито и взбейте до легкой пены. Разлейте тыквенное молоко по стаканам или чашкам для латте, после чего осторожно влейте порцию эспрессо. Сверху украсьте взбитыми сливками, посыпьте корицей или тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

Что приготовить к кофе?