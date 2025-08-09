Кабачки не только легко готовить – даже сохранение на зиму не требует забот и сложных манипуляций. 24 Канал предлагает сохранить кабачки по рецепту из TikTok kudriava.food – они точно не дождутся следующего сезона!

Интересно Знаменитая как борщ: как приготовить котлету по-киевски, которую знают во всем мире

Как заготовить кабачки на зиму?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 14 баночек по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 4 килограмма кабачков;

– 14 зубчиков чеснока;

– пучок укропа;

маринад:

– 2800 миллилитров воды;

– 300 граммов сахара;

– 4 столовые ложки соли;

– 16 столовых ложек кетчупа "Чили";

– 4 гвоздики;

– 4 душистых перца;

– 8 горошин черного перца;

– 400 миллилитров уксуса.

Кабачки на зиму: видео

Приготовление:

Сначала маринад. Кипятим воду, добавляем все ингредиенты – уксус добавляем в конце. Доводим до кипения и отставляем. Нарезаем кабачки кружочками, чистим чеснок. На дно банок выкладываем укроп, зубчик чеснока, разрезанный на 4 части. Выкладываем кабачки и заливаем кипятком. Прикрываем крышками, стерилизуем 15 минут, закручиваем, переворачиваем и укутываем до остывания.

Приятного аппетита!

А также не забудьте заготовить помидоры в собственном соку, которые из банки на вкус как свежие! Вкусно 24 предлагает сделать это по рецепту популярной кулинарки Лилии Цвит.