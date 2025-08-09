Кабачки не только легко готовить – даже сохранение на зиму не требует забот и сложных манипуляций. 24 Канал предлагает сохранить кабачки по рецепту из TikTok kudriava.food – они точно не дождутся следующего сезона!

Как заготовить кабачки на зиму?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 14 баночек по 0,5 литра

Ингредиенты:
– 4 килограмма кабачков;
– 14 зубчиков чеснока;
– пучок укропа;
маринад:
– 2800 миллилитров воды;
– 300 граммов сахара;
– 4 столовые ложки соли;
– 16 столовых ложек кетчупа "Чили";
– 4 гвоздики;
– 4 душистых перца;
– 8 горошин черного перца;
– 400 миллилитров уксуса.

Кабачки на зиму: видео

Приготовление:

  1. Сначала маринад. Кипятим воду, добавляем все ингредиенты – уксус добавляем в конце. Доводим до кипения и отставляем.
  2. Нарезаем кабачки кружочками, чистим чеснок.
  3. На дно банок выкладываем укроп, зубчик чеснока, разрезанный на 4 части.
  4. Выкладываем кабачки и заливаем кипятком.
  5. Прикрываем крышками, стерилизуем 15 минут, закручиваем, переворачиваем и укутываем до остывания.

Приятного аппетита!

