Кабачки не только легко готовить – даже сохранение на зиму не требует забот и сложных манипуляций. 24 Канал предлагает сохранить кабачки по рецепту из TikTok kudriava.food – они точно не дождутся следующего сезона!
Как заготовить кабачки на зиму?
- Время: 40 минут
- Порций: 14 баночек по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 4 килограмма кабачков;
– 14 зубчиков чеснока;
– пучок укропа;
маринад:
– 2800 миллилитров воды;
– 300 граммов сахара;
– 4 столовые ложки соли;
– 16 столовых ложек кетчупа "Чили";
– 4 гвоздики;
– 4 душистых перца;
– 8 горошин черного перца;
– 400 миллилитров уксуса.
Кабачки на зиму: видео
Приготовление:
- Сначала маринад. Кипятим воду, добавляем все ингредиенты – уксус добавляем в конце. Доводим до кипения и отставляем.
- Нарезаем кабачки кружочками, чистим чеснок.
- На дно банок выкладываем укроп, зубчик чеснока, разрезанный на 4 части.
- Выкладываем кабачки и заливаем кипятком.
- Прикрываем крышками, стерилизуем 15 минут, закручиваем, переворачиваем и укутываем до остывания.
Приятного аппетита!
