Кабачки не тільки легко готувати – навіть збереження на зиму не потребує турбот та складних маніпуляцій. 24 Канал пропонує зберегти кабачки за рецептом з TikTok kudriava.food – вони точно не дочекаються наступного сезону!

Цікаво Знаменита як борщ: як приготувати котлету по-київськи, яку знають в усьому світі

Як заготувати кабачки на зиму?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 14 баночок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 4 кілограми кабачків;

– 14 зубчиків часнику;

– пучок кропу;

маринад:

– 2800 мілілітрів води;

– 300 грамів цукру;

– 4 столові ложки солі;

– 16 столових ложок кетчупу "Чилі";

– 4 гвоздики;

– 4 духмяних перці;

– 8 горошин чорного перцю;

– 400 мілілітрів оцту.

Кабачки на зиму: відео

Приготування:

Спочатку маринад. Кипʼятимо воду, додаємо всі інгредієнти – оцет додаємо в кінці. Доводимо до кипіння і відставляємо. Нарізаємо кабачки кружечками, чистимо часник. На дно банок викладаємо кріп, зубчик часнику, розрізаний на 4 частини. Викладаємо кабачки і заливаємо окропом. Прикриваємо кришками, стерилізуємо 15 хвилин, закручуємо, перевертаємо і укутуємо до вистигання.

Смачного!

А також не забудьте заготувати помідори у власному соку, які з банки смакують наче свіжі! Смачно 24 пропонує зробити це з рецептом популярної кулінарки Лілії Цвіт.