Кабачки не тільки легко готувати – навіть збереження на зиму не потребує турбот та складних маніпуляцій. 24 Канал пропонує зберегти кабачки за рецептом з TikTok kudriava.food – вони точно не дочекаються наступного сезону!

Цікаво Знаменита як борщ: як приготувати котлету по-київськи, яку знають в усьому світі

Як заготувати кабачки на зиму?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 14 баночок по 0,5 літра

Інгредієнти:
– 4 кілограми кабачків;
– 14 зубчиків часнику;
– пучок кропу;
маринад:
– 2800 мілілітрів води;
– 300 грамів цукру;
– 4 столові ложки солі;
– 16 столових ложок кетчупу "Чилі";
– 4 гвоздики;
– 4 духмяних перці;
– 8 горошин чорного перцю;
– 400 мілілітрів оцту.

Кабачки на зиму: відео

Приготування:

  1. Спочатку маринад. Кипʼятимо воду, додаємо всі інгредієнти – оцет додаємо в кінці. Доводимо до кипіння і відставляємо.
  2. Нарізаємо кабачки кружечками, чистимо часник.
  3. На дно банок викладаємо кріп, зубчик часнику, розрізаний на 4 частини.
  4. Викладаємо кабачки і заливаємо окропом.
  5. Прикриваємо кришками, стерилізуємо 15 хвилин, закручуємо, перевертаємо і укутуємо до вистигання.

Смачного!

А також не забудьте заготувати помідори у власному соку, які з банки смакують наче свіжі! Смачно 24 пропонує зробити це з рецептом популярної кулінарки Лілії Цвіт.