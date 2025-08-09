Кабачки не тільки легко готувати – навіть збереження на зиму не потребує турбот та складних маніпуляцій. 24 Канал пропонує зберегти кабачки за рецептом з TikTok kudriava.food – вони точно не дочекаються наступного сезону!
Як заготувати кабачки на зиму?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 14 баночок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 4 кілограми кабачків;
– 14 зубчиків часнику;
– пучок кропу;
маринад:
– 2800 мілілітрів води;
– 300 грамів цукру;
– 4 столові ложки солі;
– 16 столових ложок кетчупу "Чилі";
– 4 гвоздики;
– 4 духмяних перці;
– 8 горошин чорного перцю;
– 400 мілілітрів оцту.
Кабачки на зиму: відео
Приготування:
- Спочатку маринад. Кипʼятимо воду, додаємо всі інгредієнти – оцет додаємо в кінці. Доводимо до кипіння і відставляємо.
- Нарізаємо кабачки кружечками, чистимо часник.
- На дно банок викладаємо кріп, зубчик часнику, розрізаний на 4 частини.
- Викладаємо кабачки і заливаємо окропом.
- Прикриваємо кришками, стерилізуємо 15 хвилин, закручуємо, перевертаємо і укутуємо до вистигання.
Смачного!
