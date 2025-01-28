Подавать ребрышки можно с любимыми овощами или салатом, хотя и гарнир может быть не лишним, например, хрустящая запеченная картошечка. 24 Канал предлагает готовить сочные ребрышки по рецепту "Люкс".

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Рецепт запеченных ребрышек

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиных ребрышек;

– 4 столовые ложки соевого соуса;

– 4 столовые ложки кетчупа;

– соль и перец по вкусу;

– 1 столовая ложка сахара;

– 10 граммов паприки;

– 5 граммов сушеного чеснока.

Приготовление:

Промойте свиные ребрышки и нарежьте их на кусочки между костями. Приготовьте маринад, смешав соевый соус, кетчуп, соль, перец, сахар и паприку. Поместите ребрышки в маринад и тщательно перемешайте. Дайте им настояться в холодильнике в течение 30 минут. После этого выложите ребрышки на противень или в форму для запекания в один слой и накройте фольгой. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 1 часа. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10 – 15 минут до образования румяной корочки.

Приятного аппетита!

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