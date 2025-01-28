Подавать ребрышки можно с любимыми овощами или салатом, хотя и гарнир может быть не лишним, например, хрустящая запеченная картошечка. 24 Канал предлагает готовить сочные ребрышки по рецепту "Люкс".
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Рецепт запеченных ребрышек
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свиных ребрышек;
– 4 столовые ложки соевого соуса;
– 4 столовые ложки кетчупа;
– соль и перец по вкусу;
– 1 столовая ложка сахара;
– 10 граммов паприки;
– 5 граммов сушеного чеснока.
Приготовление:
Промойте свиные ребрышки и нарежьте их на кусочки между костями.
Приготовьте маринад, смешав соевый соус, кетчуп, соль, перец, сахар и паприку.
Поместите ребрышки в маринад и тщательно перемешайте. Дайте им настояться в холодильнике в течение 30 минут.
После этого выложите ребрышки на противень или в форму для запекания в один слой и накройте фольгой. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 1 часа.
Затем снимите фольгу и запекайте еще 10 – 15 минут до образования румяной корочки.
Приятного аппетита!
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