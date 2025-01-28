Подавати реберця можна з улюбленими овочами або салатом, хоча й гарнір може бути не зайвим, наприклад, хрустка запечена картопелька. 24 Канал пропонує готувати соковиті реберця за рецептом "Люкс".
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Рецепт запечених реберець
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинячих реберець;
– 4 столові ложки соєвого соусу;
– 4 столові ложки кетчупу;
– сіль та перець до смаку;
– 1 столова ложка цукру;
– 10 грамів паприки;
– 5 грамів сушеного часнику.
Приготування:
Промийте свинячі реберця та наріжте їх на шматочки між кістками.
Приготуйте маринад, змішавши соєвий соус, кетчуп, сіль, перець, цукор і паприку.
Помістіть реберця в маринад і ретельно перемішайте. Дайте їм настоятися в холодильнику протягом 30 хвилин.
Після цього викладіть реберця на деко або у форму для запікання в один шар і накрийте фольгою. Запікайте в духовці при температурі 200 градусів протягом 1 години.
Потім зніміть фольгу і запікайте ще 10 – 15 хвилин до утворення рум'яної скоринки.
Смачного!
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