Подавати реберця можна з улюбленими овочами або салатом, хоча й гарнір може бути не зайвим, наприклад, хрустка запечена картопелька. 24 Канал пропонує готувати соковиті реберця за рецептом "Люкс".

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Рецепт запечених реберець

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинячих реберець;

– 4 столові ложки соєвого соусу;

– 4 столові ложки кетчупу;

– сіль та перець до смаку;

– 1 столова ложка цукру;

– 10 грамів паприки;

– 5 грамів сушеного часнику.

Приготування:

Промийте свинячі реберця та наріжте їх на шматочки між кістками. Приготуйте маринад, змішавши соєвий соус, кетчуп, сіль, перець, цукор і паприку. Помістіть реберця в маринад і ретельно перемішайте. Дайте їм настоятися в холодильнику протягом 30 хвилин. Після цього викладіть реберця на деко або у форму для запікання в один шар і накрийте фольгою. Запікайте в духовці при температурі 200 градусів протягом 1 години. Потім зніміть фольгу і запікайте ще 10 – 15 хвилин до утворення рум'яної скоринки.

Смачного!

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