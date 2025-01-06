Цей салат здатен здивувати навіть досвідчених господинь. Поєднання смаків, які він пропонує, надовго запам'ятовується своєю витонченістю. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт порталу "Українські новини".
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Рецепт салату з яловичиною, грибами і солоним огірком
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 цибулини;
– 200 грамів яловичини;
– 2 маринованих огірки;
– 2 морквини;
– 1 яблуко;
– 150 грамів твердого сиру;
– 3 картоплини;
– майонез – до смаку;
– горіхи – для посипання.
Приготування:
Спочатку відваріть картоплю, одну цибулину, моркву та яловичину. Дайте їм повністю охолонути.
Гриби наріжте тонкими пластинами, а другу цибулину – півкільцями. Обсмажте цибулю разом із грибами на сковороді.
Яблуко почистіть від шкірки і видаліть серцевину. Натріть на тертці окремо картоплю, моркву, яблуко, сир і огірки.
Починайте викладати салат шарами: спочатку гриби, потім картоплю, змащуючи її майонезом.
Далі йде нарізана яловичина, тертий сир, огірки, знову шар майонезу, морква, яблуко, горіхи.
Завершіть ще одним шаром майонезу і зверху посипте сиром для прикраси.
Смачного!
Швидшого не існує: витончений десерт за 10 хвилин.