Цей салат здатен здивувати навіть досвідчених господинь. Поєднання смаків, які він пропонує, надовго запам'ятовується своєю витонченістю. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт порталу "Українські новини".

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Рецепт салату з яловичиною, грибами і солоним огірком

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 цибулини;
– 200 грамів яловичини;
– 2 маринованих огірки;
– 2 морквини;
– 1 яблуко;
– 150 грамів твердого сиру;
– 3 картоплини;
– майонез – до смаку;
– горіхи – для посипання.

Приготування:

  1. Спочатку відваріть картоплю, одну цибулину, моркву та яловичину. Дайте їм повністю охолонути.

  2. Гриби наріжте тонкими пластинами, а другу цибулину – півкільцями. Обсмажте цибулю разом із грибами на сковороді.

  3. Яблуко почистіть від шкірки і видаліть серцевину. Натріть на тертці окремо картоплю, моркву, яблуко, сир і огірки.

  4. Починайте викладати салат шарами: спочатку гриби, потім картоплю, змащуючи її майонезом.

  5. Далі йде нарізана яловичина, тертий сир, огірки, знову шар майонезу, морква, яблуко, горіхи.

  6. Завершіть ще одним шаром майонезу і зверху посипте сиром для прикраси.

Смачного!

Швидшого не існує: витончений десерт за 10 хвилин.