Цього року на столі варто поєднувати простоту, природність та елегантність. Меню має бути легким, збалансованим і водночас яскравим та естетично оформленим. Тому обов’язково приготуйте зелений торт, радить 24 Канал із посиланням на Smaker.
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Зелений чайний торт
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 180 грамів цукру;
– 250 мілілітрів жирного кефіру;
– 100 мілілітрів олії;
– 230 грамів пшеничного борошна;
– 2 столові ложки порошку матча;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 чайна ложка розпушувача.
Крем:
– 250 грамів сиру маскарпоне;
– 200 мілілітрів жирних вершків (36%);
– 200 грамів білого шоколаду;
– сік 1 лимона;
– цукрова пудра – до смаку.
Приготування:
- Підготуйте форму діаметром приблизно 24 сантиметри.
- Змастіть її маслом і посипте борошном або сухарями. Розігрійте духовку до 175 градусів.
- Збийте яйця з цукром до пишної маси на високій швидкості міксера.
- Продовжуючи перемішувати, повільно влийте олію, а потім додайте кефір.
- Зменште швидкість міксера та поступово додайте всі сухі інгредієнти. Перемішайте, поки тісто не стане однорідним.
- Вилийте його у форму й поставте в духовку приблизно на 40 хвилин, поки паличка, вставлена в центр, не залишиться сухою. Після охолодження розріжте торт матча на три шари.
- Розтопіть шоколад на водяній бані.
- Злегка остиглий, але ще рідкий шоколад змішайте з сиром маскарпоне. Охолоджені вершки збийте до міцної піни.
- Акуратно з’єднайте їх із сиром маскарпоне, перемішуючи лопаткою, і додайте лимонний сік та, за бажанням, цукрову пудру. Покрийте торт кремом і прикрасьте його.
- Поставте торт у холодильник на 2 – 3 години. Подавайте матча-торт із фруктами.
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