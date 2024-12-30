Цього року на столі варто поєднувати простоту, природність та елегантність. Меню має бути легким, збалансованим і водночас яскравим та естетично оформленим. Тому обов’язково приготуйте зелений торт, радить 24 Канал із посиланням на Smaker.

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Зелений чайний торт

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 180 грамів цукру;

– 250 мілілітрів жирного кефіру;

– 100 мілілітрів олії;

– 230 грамів пшеничного борошна;

– 2 столові ложки порошку матча;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Крем:

– 250 грамів сиру маскарпоне;

– 200 мілілітрів жирних вершків (36%);

– 200 грамів білого шоколаду;

– сік 1 лимона;

– цукрова пудра – до смаку.

Приготування:

Підготуйте форму діаметром приблизно 24 сантиметри. Змастіть її маслом і посипте борошном або сухарями. Розігрійте духовку до 175 градусів. Збийте яйця з цукром до пишної маси на високій швидкості міксера. Продовжуючи перемішувати, повільно влийте олію, а потім додайте кефір. Зменште швидкість міксера та поступово додайте всі сухі інгредієнти. Перемішайте, поки тісто не стане однорідним. Вилийте його у форму й поставте в духовку приблизно на 40 хвилин, поки паличка, вставлена в центр, не залишиться сухою. Після охолодження розріжте торт матча на три шари. Розтопіть шоколад на водяній бані. Злегка остиглий, але ще рідкий шоколад змішайте з сиром маскарпоне. Охолоджені вершки збийте до міцної піни. Акуратно з’єднайте їх із сиром маскарпоне, перемішуючи лопаткою, і додайте лимонний сік та, за бажанням, цукрову пудру. Покрийте торт кремом і прикрасьте його. Поставте торт у холодильник на 2 – 3 години. Подавайте матча-торт із фруктами.

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