Холодна тортилья – ідеальна пропозиція для всіх любителів швидко та смачно перекусити, ідеально підходить як для обіду, так і для пікніка. Ця версія популярної іспанської тортильї, яка подається холодною, захоплює своєю простотою та багатством смаків.

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Холодні коржики

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 коржики тортильї;
– 45 грамів салату;
– 10 грамів зеленої цибулі;
– 130 грамів сиру;
– 100 грамів копченого лосося;
– перець до смаку.

Приготування:

  1. Цибулю подрібніть.
  2. Змішайте сир з цибулею.
  3. Додайте перець до смаку.
  4. Викладіть сир на коржі, залишаючи 1,5 сантиметра.
  5. Потім розкладіть листя салату. З одного боку викладіть копчений лосось.
  6. Згорніть корж в рулет, а потім загорніть у фольгу.
  7. Те ж саме зробити з рештою тортильями.
  8. Поставте загорнуті тортильї в холодильник приблизно та наріжте шматочками.

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