Холодна тортилья – ідеальна пропозиція для всіх любителів швидко та смачно перекусити, ідеально підходить як для обіду, так і для пікніка. Ця версія популярної іспанської тортильї, яка подається холодною, захоплює своєю простотою та багатством смаків.

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Холодні коржики

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 коржики тортильї;

– 45 грамів салату;

– 10 грамів зеленої цибулі;

– 130 грамів сиру;

– 100 грамів копченого лосося;

– перець до смаку.

Приготування:

Цибулю подрібніть. Змішайте сир з цибулею. Додайте перець до смаку. Викладіть сир на коржі, залишаючи 1,5 сантиметра. Потім розкладіть листя салату. З одного боку викладіть копчений лосось. Згорніть корж в рулет, а потім загорніть у фольгу. Те ж саме зробити з рештою тортильями. Поставте загорнуті тортильї в холодильник приблизно та наріжте шматочками.

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