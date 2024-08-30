Холодна тортилья – ідеальна пропозиція для всіх любителів швидко та смачно перекусити, ідеально підходить як для обіду, так і для пікніка. Ця версія популярної іспанської тортильї, яка подається холодною, захоплює своєю простотою та багатством смаків.
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Холодні коржики
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 коржики тортильї;
– 45 грамів салату;
– 10 грамів зеленої цибулі;
– 130 грамів сиру;
– 100 грамів копченого лосося;
– перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю подрібніть.
- Змішайте сир з цибулею.
- Додайте перець до смаку.
- Викладіть сир на коржі, залишаючи 1,5 сантиметра.
- Потім розкладіть листя салату. З одного боку викладіть копчений лосось.
- Згорніть корж в рулет, а потім загорніть у фольгу.
- Те ж саме зробити з рештою тортильями.
- Поставте загорнуті тортильї в холодильник приблизно та наріжте шматочками.
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