Вересень – чудовий час, щоб впіймати останню можливість приготувати закрутки на зиму, інформує Смачно 24. Ознайомтеся зі списком, щоб точно нічого не пропустити.

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Які закрутки слід зробити

На початку осені дозрівають яблука та груші. З них можна приготувати компоти, соки чи варення. Також не слід забувати за сушіння цих фруктів, щоб взимку смакувати улюбленим узваром. На деревах та прилавках базарів все ще можна знайти сливи, які також варто заготувати.

Баклажан – ще один сезонний овоч вересня. Його можна законсервувати шматочками або приготувати пікантні закуски. У перший місяць осені збирають сироїжки, лисички, підосиновики, опеньки, грузді, гливи, їх можна замаринувати або заморозити. Любителі бобових також можуть вдосталь запастися квасолею.

Варто пам'ятати, що через спекотну весну та літо у 2024 році все дозріває скоріше і потрібно поспішати, щоб не пропустити сезон улюблених смаколиків.

Яблучне варення

Час: 1,5 години

1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми яблук;

– 300 грамів цукру;

– стручок ванілі.

Приготування:

Яблука почистіть та видаліть насіннєві гнізда, наріжте кубиками. У каструлю з товстим дном налити 1/3 склянки води, додайте яблука. Тушкуйте, помішуючи, на повільному вогні. Коли яблука почнуть розварюватися, додайте цукор і стручок ванілі. Перемішайте і готуйте ще кілька хвилин. Простерилізовані сухі банки наповніть варенням і накрийте кришкою. Пастеризуйте у зручний для вас спосіб 10 хвилин.

Варення зі слив

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм слив;

– 500 грамів цукру.

Приготування:

Сливи ретельно вимийте, почистіть від кісточок і розріжте на четвертинки. Помістіть підготовлені сливи у велику каструлю і варіть близько години або довше (постійно помішуючи). Тим часом додайте цукор і постійно помішуйте. Після закінчення часу сливи вимкніть і накрийте каструлю кришкою. Повторіть приготування наступного дня поки не отримайте бажану консистенцію. Коли сливове варення буде готове, розкладіть його в гарячі стерилізовані банки та закрийте прокип'яченими кришками. Пастеризуйте підготовлені банки приблизно 20 хвилин у каструлі з гарячою водою.

Смажені яблука на зиму

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми яблук (твердих і кислих);

– сік з половинки лимона;

– пів склянки родзинок (за бажанням);

– 2 чайні ложки кориці;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 350 грамів цукру.

Приготування:

Яблука почистіть від шкірки, розріжте на четвертинки та виріжте насіння. Наріжте скибочками та покладіть у велику каструлю. Додайте лимонний сік і родзинки, якщо ви їх використовуєте, і варіть приблизно 15 – 20 хвилин, поки яблука не стануть м’якими та почнуть розвалюватися. Не забувайте час від часу помішувати. Додайте ванільний цукор, корицю та цукор. Перемішайте і готуйте ще 1 – 2 хвилини. Коли яблука будуть готові, зніміть їх з вогню і розкладіть по пастеризованих банках та одразу закрийте. Пастеризуйте в киплячій воді близько 15 хвилин.

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