Однак, часом можна почути про застосування зовсім незвичайних продуктів. Навіщо вводити дивні компоненти, розповідає Ukr.Media.

Цікаво Не така невинна, як всі думають: чи потрібно знімати пінку з м'яса під час варіння

Навіщо додавати в суп соєвий соус, соду та оцет?

Роль оцту

Цей добре відомий інгредієнт здіймає хвилі у світі борщу, де його використовують не лише для підсилення яскравого кольору страви, але й для надання чудової пікантності. Однак, кулінарні експерти припускають, що оцет може піднести різноманітні супи за межі цієї традиційної української страви.

Замість того, щоб використовувати стандартний оцет, рекомендують експериментувати з яблучним, щоб надати супам унікального смакового профілю. Цей універсальний інгредієнт виявився цінним доповненням на кухнях по всьому світу.

Навіщо додавати соду

Експерти рекомендують додавати дрібку харчової соди у ваші страви. Ця проста добавка допомагає зелені зберегти свій яскравий колір, водночас підсилюючи загальний смак і аромат за допомогою суміші спецій.

Соєвий соус

Багато хто вже встиг поекспериментувати з цією добавкою у різноманітних стравах. Кулінари підкреслюють, що додавання соєвого соусу в суп може покращити його смак, в результаті чого перша страва стане більш яскравою та насиченою.

Ось ще список нестандартних інгредієнтів, які можна додавати у супи:

Фрукти:

Яблука в гарбузовий суп.

Груші в сирний суп.

Кокос в томатний або карі-суп.

Незвичні овочі:

Фенхель.

Пастернак.

Топінамбур.

Сири:

Блакитний сир у грибний суп.

Бринза в овочевий суп.

Плавлений сир у будь-які супи для сирного кремового смаку.

Це не кінець: як за 5 хвилин кислуватий смак борщу перетворити на більш гармонійний та приємний