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Цибулевий суп

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1,5 кілограма цибулі;
– 200 мілілітрів сухого білого вина;
– 15 літра телячого бульйону;
– 40 грамів масла;
– 2 – 3 лаврові листки;
– тим'ян, сир, багет, часник до смаку.

Дивіться, як приготувати цибулевий суп: відео

Приготування:

  1. ️ Цибулю обсмажте на маслі до золотистої скоринки. Посоліть, поперчіть до смаку і влийте біле сухе вино.
  2. Варіть суп, поки не википить вино, після чого влийте бульйон.
  3. Варіть приблизно 15 хвилин і в кінці приготування додайте запашні трави.
  4. Багет наріжте та підсмажте на маслі з часником до золотистості.
  5. Розлийте суп по тарілках, викладіть зверху грінки, покладіть сир і нагрійте в мікрохвильовці.

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