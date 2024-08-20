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Цибулевий суп

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма цибулі;

– 200 мілілітрів сухого білого вина;

– 15 літра телячого бульйону;

– 40 грамів масла;

– 2 – 3 лаврові листки;

– тим'ян, сир, багет, часник до смаку.

Дивіться, як приготувати цибулевий суп: відео

Приготування:

️ Цибулю обсмажте на маслі до золотистої скоринки. Посоліть, поперчіть до смаку і влийте біле сухе вино. Варіть суп, поки не википить вино, після чого влийте бульйон. Варіть приблизно 15 хвилин і в кінці приготування додайте запашні трави. Багет наріжте та підсмажте на маслі з часником до золотистості. Розлийте суп по тарілках, викладіть зверху грінки, покладіть сир і нагрійте в мікрохвильовці.

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