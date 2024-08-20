Ця страва дуже популярна у Франції. Швидше за все, у вас вже є всі потрібні інгредієнти.
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Цибулевий суп
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма цибулі;
– 200 мілілітрів сухого білого вина;
– 15 літра телячого бульйону;
– 40 грамів масла;
– 2 – 3 лаврові листки;
– тим'ян, сир, багет, часник до смаку.
Дивіться, як приготувати цибулевий суп: відео
Приготування:
- ️ Цибулю обсмажте на маслі до золотистої скоринки. Посоліть, поперчіть до смаку і влийте біле сухе вино.
- Варіть суп, поки не википить вино, після чого влийте бульйон.
- Варіть приблизно 15 хвилин і в кінці приготування додайте запашні трави.
- Багет наріжте та підсмажте на маслі з часником до золотистості.
- Розлийте суп по тарілках, викладіть зверху грінки, покладіть сир і нагрійте в мікрохвильовці.
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