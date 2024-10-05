Яєчня Бенедикт – чудова можливість гарно розпочати будь-який день. Особливо вдалим цей вибір буде у вихідні, коли хочеться насолодитися кожною миттю відпочинку.

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Рецепт яєчні Бенедикт

Час: 35 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 середніх помідори;

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– сіль і перець до смаку;

– 8 скибочок бекону;

– 4 мафіни;

– 2 чайні ложки білого оцту;

– 8 яєць;

для голландського соусу:

– 7 столових ложок солоного масла;

– 3 великих яєчних жовтки;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розтоплюємо вершкове масло в невеликій каструлі на плиті або в мікрохвильовій печі. Відставляємо, щоб воно охололо. Розігріваємо 1 чайну ложку оливкової олії на сковороді на середньому вогні. Викладаємо помідори та канадський бекон на сковороду, посипаємо помідори дрібкою солі та перцю. Обсмажуємо помідори та бекон з двох сторін по 2 хвилини. Смажимо яйця улюбленим способом. Смажимо мафіни. Викладаємо 2 половинки підсмажених кексів на 4 тарілки. Відкладаємо в сторону. Тепер голландський соус: кладемо яєчні жовтки та лимонний сік у блендер. Збиваємо на високій швидкості протягом 30 секунд до однорідності. Швидко збиваємо розтоплене масло, щоб з’єднати частинки, які відокремилися. Повільно вливаємо розтоплене вершкове масло в блендер. Змішуємо до утворення вершкового соусу. Поливаємо яєчню соусом.

Смачного!

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