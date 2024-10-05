Яєчня Бенедикт – чудова можливість гарно розпочати будь-який день. Особливо вдалим цей вибір буде у вихідні, коли хочеться насолодитися кожною миттю відпочинку.
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Рецепт яєчні Бенедикт
Час: 35 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 середніх помідори;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– сіль і перець до смаку;
– 8 скибочок бекону;
– 4 мафіни;
– 2 чайні ложки білого оцту;
– 8 яєць;
для голландського соусу:
– 7 столових ложок солоного масла;
– 3 великих яєчних жовтки;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Розтоплюємо вершкове масло в невеликій каструлі на плиті або в мікрохвильовій печі. Відставляємо, щоб воно охололо.
Розігріваємо 1 чайну ложку оливкової олії на сковороді на середньому вогні. Викладаємо помідори та канадський бекон на сковороду, посипаємо помідори дрібкою солі та перцю.
Обсмажуємо помідори та бекон з двох сторін по 2 хвилини.
Смажимо яйця улюбленим способом.
Смажимо мафіни. Викладаємо 2 половинки підсмажених кексів на 4 тарілки. Відкладаємо в сторону.
Тепер голландський соус: кладемо яєчні жовтки та лимонний сік у блендер. Збиваємо на високій швидкості протягом 30 секунд до однорідності. Швидко збиваємо розтоплене масло, щоб з’єднати частинки, які відокремилися.
Повільно вливаємо розтоплене вершкове масло в блендер. Змішуємо до утворення вершкового соусу.
Поливаємо яєчню соусом.
Смачного!
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