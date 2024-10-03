Цей пиріг доводить, що навіть з простих інгредієнтів можна приготувати шедевр. Його рецептом поділився портал "На пенсії".
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Рецепт яблучного пирога на кефірі
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– пакетик ванільного цукру;
– склянка цукру;
– 250 мілілітрів кефіру;
– 100 мілілітрів олії;
– 300 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 5 яблук.
Приготування:
- У глибокій мисці збиваємо до піни яйця з сіллю, цукром та ваніліном.
- Додаємо олію, продовжуємо збивати. Те саме повторюємо з кефіром.
- Просіяне борошно з розпушувачем поволі вводимо у суміш.
- Яблука чистимо, нарізаємо та додаємо до тіста.
- Переливаємо тісто у змащену форму.
- Випікаємо при 180 градусів 40 – 45 хвилин.
Смачного!
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