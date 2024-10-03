Цей пиріг доводить, що навіть з простих інгредієнтів можна приготувати шедевр. Його рецептом поділився портал "На пенсії".

Читайте також Це вплине на смак та користь продукту: як треба варити картоплю – з кришкою чи без

Рецепт яблучного пирога на кефірі

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– пакетик ванільного цукру;

– склянка цукру;

– 250 мілілітрів кефіру;

– 100 мілілітрів олії;

– 300 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача;

– 5 яблук.

Приготування:

У глибокій мисці збиваємо до піни яйця з сіллю, цукром та ваніліном. Додаємо олію, продовжуємо збивати. Те саме повторюємо з кефіром. Просіяне борошно з розпушувачем поволі вводимо у суміш. Яблука чистимо, нарізаємо та додаємо до тіста. Переливаємо тісто у змащену форму. Випікаємо при 180 градусів 40 – 45 хвилин.

Смачного!

Без каплі води: як легко очистити печериці.