Вони підійдуть як для кількох шматочків, так і для цілою буханки. Для "реанімації" черствого хліба потрібні звичайні прилади та аксесуари, доступні на більшості кухонь, інформує Ukr.Media.

Читайте також Масова помилка: чому не можна зберігати яйця на дверцятах холодильника і де тоді їх тримати

Як розм'якшити черствий хліб у мікрохвильовці чи тостері?

В одній з кулінарних порад експерти рекомендують оживити черствий хліб, загорнувши його у вологий паперовий рушник і поставивши в мікрохвильову піч на 8 – 10 секунд на високу температуру. Цей метод особливо ефективний для скибочок хліба, однак може не підійти для великих шматків, які можуть зморщитися в процесі.

Злегка черствий нарізаний хліб можна оживити й ще одним простим способом – загорнути скибочки у вологий паперовий рушник і нагріти їх у мікрохвильовій печі протягом 10 секунд. Після мікрохвильової печі зніміть рушник і підсмажте скибочки на найнижчому рівні у тостері. Завдяки цьому хліб буде м'яким всередині, а зовні матиме легку підсмажену скоринку.

Як реанімувати черствий хліб у духовці?

Варіанти з духовкою добре підходять для реанімації навіть зачерствілих буханок і батонів. Є два основні способи: з фольгою або без.

У духовці з фольгою

Простий, але ефективний спосіб оживити черствий хліб – збризнути його водою, кількість якої залежить від ступеня черствості хліба та товщини скоринки. Потім хліб слід загорнути у фольгу і поставити в холодну духовку, встановивши температуру 150 градусів. Після того, як хліб нагріється протягом 10 хвилин, фольгу можна злегка розгорнути, щоб перевірити м'якість.

За необхідності хліб можна знову загорнути та залишити в духовці ще на 3 – 6 хвилин. Наостанок, вийнявши хліб з фольги й помістивши його в режим конвекції на 5 хвилин, ви видалите зайву вологу зі скоринки, повернувши їй хрустку скоринку.



Як з черствого хліба знову зробити свіжий / Unsplash

У духовці без фольги

У цьому методі рекомендують змочувати хліб під проточною водою до тих пір, поки скоринка не стане достатньо вологою. Після цього хліб слід розмістити на решітці всередині печі, встановивши температуру в межах 150 – 170 градусів, відповідно до рівня вологості хліба. Оптимальний час випікання становить від 6 до 12 хвилин. Рекомендується періодично перевіряти хліб, щоб запобігти його висиханню під час процесу.

Як освіжити черствий хліб на пару?

Цей простий спосіб допоможе оживити зачерствілі скибки та краї без необхідності створення хрусткої скоринки. Помістивши сито або друшляк над каструлею з киплячою водою і додавши черствий хліб, кухарі можуть досягти нової м'якості всього за 1 – 2 хвилини.

Сподобався лайфхак? Дізнайтеся, як зберегти свіжість нарізаного авокадо – його "життя" буде довшим на 7 днів.