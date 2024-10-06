Щоб обрати якісні крабові палички, потрібно звернути увагу одразу на кілька параметрів. Алгоритмом дій поділився портал Ukr.Media.

Буде цікаво Вас не зможуть обманути: як легко відрізнити сир від сирного продукту

Як обирати крабові палички

Справжні крабові палички на 30 – 50% складаються з м'яса краба, натомість основа імітації – сурімі (перемелена рибна маса) або соєвий білок. З цього ж випливає, що справжні крабові палички зазвичай мають вищу вартість.

Особливий кулінарний акцент / Фото Freepik

У справжніх крабових паличок також більш волокниста структура та більш виражений смак. Гарною підказкою стане і колір: у якісного продукту він природний рожевий або червонуватий.



Також уважно вивчайте упаковку: "крабові палички" повинні бути вказані лише на якісній продукції, для імітованих продуктів використовують "крабові палички імітовані" або "крабові палички з сурімі".

Це дуже смачно: як приготувати знамениту яєчню Бенедикт.