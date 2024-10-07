Сметана є чудовим додатком до борщу, вареників, голубців та великої кількості інших страв. Тому важливо знати тривожні сигнали, які свідчать про неякісний продукт, інформує Ukr.Media.

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Які ознаки неякісної сметани

Звісно, найперше треба звернути увагу на запах. Якщо є будь-які неприємні нотки – цей продукт не можна вживати у жодному разі.

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Однак найбільш тривожним сигналом повинна стати наявність грудочок. Головна ознака хорошої сметани – однорідна консистенція.

Якщо в продукті є грудочки, значить, він містить компоненти низької якості або ж не зберігався належним чином. У будь-якому випадку вживати його не можна.

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