Улітку ягоди часто з’їдають просто з контейнера, хоча на них можуть лишатися пил, земля та мікроорганізми. Саме тому їх краще швидко промити, а не замочувати надовго.

Чому ягоди не варто "стерилізувати"

Миття не робить ягоди стерильними, але допомагає прибрати частину поверхневих забруднень. Для звичайного домашнього очищення цього більш ніж достатньо.

Сода не є обов’язковою, навіть якщо її часто радять у побуті. Вона може допомогти зняти частину забруднень, але для більшості ягід вистачає простої проточної води.

Оцет теж не дає гарантії, що ягоди стануть повністю безпечними. До того ж після такого миття на них може залишитися запах або присмак.

Ягоди важливо правильно мити / Фото Pixabay

Чим точно не мити ягоди

Для фруктів та овочів не варто використовувати мило, засоби для миття посуду чи іншу побутову хімію. Такі речовини не призначені для потрапляння в організм і можуть лишатися на поверхні продуктів.

Зверніть увагу! Ніжні ягоди після довгого замочування швидше розмокають, втрачають текстуру і псуються. Тому не варто тримати їх у воді довше, ніж потрібно.

Як мити ягоди правильно

Полуницю, лохину, смородину, виноград та інші ягоди достатньо покласти в друшляк і обережно промити під прохолодною водою.

Малину та ожину треба мити особливо делікатно, без сильного напору. Їх краще промивати невеликими порціями, щоб не пошкодити.

Після цього ягоди варто викласти на паперовий або чистий кухонний рушник і дати зайвій волозі стекти.

Чому полуницю миють із хвостиками

Полуницю краще спочатку помити, а вже потім видаляти зелені чашолистки. Якщо зробити навпаки, вода потрапить всередину ягоди, і вона стане водянистішою.

Так само не варто різати полуницю перед миттям. Це теж допомагає зберегти її смак і структуру.

Після покупки ягоди краще мити безпосередньо перед їжею. Якщо залишити їх мокрими на зберігання, вони швидше зіпсуються і можуть покритися пліснявою.

Що робити з запліснявілими ягодами

Якщо в упаковці є хоча б одна запліснявіла ягода, її потрібно викинути і перевірити сусідні. У м’яких ягід пліснява може поширюватися глибше, ніж видно зовні.

Якщо продукт уже має неприємний запах, став слизьким або зіпсувався помітно, безпечніше викинути всю упаковку.

Чи мити ягоди перед заморожуванням

Так, перед заморожуванням ягоди варто перебрати, прибрати пошкоджені, обережно промити та дуже добре висушити.

Якщо заморозити їх мокрими, вода перетвориться на лід, ягоди злипнуться, а після розморожування втратять більше соку та структури.

Зручніше спершу розкласти сухі ягоди одним шаром, заморозити їх, а вже потім пересипати в контейнер або пакет.