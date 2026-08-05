Копчена паприка може зробити кляр не просто рум’яним, а й помітно ароматнішим. Саме на цю спецію радять звернути увагу, якщо хочете, щоб відбивні вийшли соковитими й не втратили вигляд після смаження.

Вона надає скоринці красивого золотисто-рум’яного відтінку та аромату димку, через що навіть звичайні відбивні смакують яскравіше. Для більшості рецептів достатньо половини чайної ложки на порцію кляру.

Що потрібно для кляру?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 курячі яйця;

– 3 – 4 столові ложки пшеничного борошна;

– 2 столові ложки холодного молока або мінеральної води;

– половина чайної ложки копченої паприки;

– дрібка чорного меленого перцю;

– трохи солі;

– дрібка сушеного часнику за бажанням.

Легкий рецепт ідеальних відбивних / Фото Unsplash

Приготування:

Збийте яйця до легкої піни. Додайте холодне молоко або мінеральну воду. Поступово всипте просіяне борошно. Наприкінці додайте копчену паприку, сіль і спеції. Залиште готову масу на 10 – 15 хвилин, щоб борошно набухло, а кляр став рівномірнішим. Готова суміш має нагадувати густу сметану – не надто рідку, але й не занадто щільну. Саме така консистенція допомагає кляру рівно покривати м’ясо і не стікати.

Яке м’ясо підійде найкраще

Такий кляр добре пасує до курячого філе, свинячої корейки, індички та телятини. Шматки м’яса варто добре відбити, щоб вони були однакової товщини – тоді прожаряться рівномірно й залишаться соковитими.

Перед тим як занурити відбивні в кляр, їх радять злегка обсипати тонким шаром борошна. Це допомагає суміші краще триматися на поверхні та не відшаровуватися під час смаження.

Сковороду потрібно добре розігріти, але не перегрівати олію. Відбивні смажать на середньому вогні приблизно по 3 – 5 хвилин із кожного боку – залежно від товщини шматка.

Якщо вогонь буде занадто сильним, кляр швидко підрум’яниться, а всередині м’ясо може залишитися сирим. Після смаження відбивні краще викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Що ще можна додати до кляру

Якщо хочеться трохи змінити смак, до кляру можна додати тертий твердий сир, сушений кріп або петрушку, дрібку куркуми для яскравішого кольору чи невелику кількість гірчиці для легкої пікантності. Головне – не переборщити, щоб спеції не заглушили природний смак м’яса.

Такий кляр – простий спосіб зробити домашні відбивні рум’яними, соковитими й ароматними без зайвих складнощів.