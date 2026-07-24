Коли джем виходить занадто рідким, не обов’язково довго випаровувати з нього зайву рідину. Є простіший спосіб, який допомагає швидко повернути потрібну густоту й не перебити смак фруктів, розповідає Moje Gotowanie.

Що додати до джему

Якщо маса вийшла надто рідкою, достатньо всипати 2 – 3 ложки вівірків кокоса, змелених на дуже дрібну мочку. Додавати їх варто приблизно за 5 хвилин до кінця варіння, а потім добре перемішати й дати їм з’єднатися з фруктами.

Радять перемелювати кокос якомога дрібніше – майже до стану борошна. Тоді додаток не відчуватиметься в готовому джемі, а консистенція стане щільнішою без зайвого уварювання.

З цим секретом джем завжди буде густим / Фото Pixabay

Чому кокос загущує варення

У цьому способі немає нічого дивного: і вівірки кокоса, і кокосове борошно добре вбирають надлишок рідини. Це підтверджується і науково: кокосове борошно багате на харчові волокна, а клітковина здатна зв’язувати воду. Саме тому невелика кількість дуже дрібно змеленого кокоса швидко стабілізує консистенцію фруктової маси.

Після додавання кокоса джем густішає не лише під час варіння, а й під час охолодження. Тож не варто чекати миттєвого ефекту – дайте масі кілька хвилин і ще трохи часу після зняття з вогню.

Для яких джемів цей спосіб пасує найкраще

Такий додаток можна використовувати майже для будь-якого джему, але найкраще він працює з варенням із полуниці, малини, вишні, слив, абрикосів і персиків. Добре поєднується він і з більш екзотичними фруктами, зокрема з манго або ананасом.

Кокос додають у невеликій кількості, тож після ретельного змішування він не перебиває смак фруктів. Натомість допомагає швидко отримати густішу, більш стабільну консистенцію без довгого випаровування соку.