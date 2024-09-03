Основний інгредієнт язми – катик, але його заведено замінювати кефіром. Також ви вільні експериментувати із зеленню, щоб надати страві улюблених смакових відтінків.

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Рецепт холодного супу язма

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 літр густого кефіру;

– 1 огірок;

– 4 зубчики часнику;

– гілочка кропу;

– сіль – до смаку.



Приготування:

Огірок та зелень треба помити та обсушити. Огірок натираємо на терці та віджимаємо зайвий сік. Часник прочавлюємо, кріп подрібнюємо. У невеликій каструльці змішуємо всі інгредієнти, солимо та добре перемішуємо.

Смачного!

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