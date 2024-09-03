Основний інгредієнт язми – катик, але його заведено замінювати кефіром. Також ви вільні експериментувати із зеленню, щоб надати страві улюблених смакових відтінків.
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Рецепт холодного супу язма
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 літр густого кефіру;
– 1 огірок;
– 4 зубчики часнику;
– гілочка кропу;
– сіль – до смаку.
Приготування:
- Огірок та зелень треба помити та обсушити.
- Огірок натираємо на терці та віджимаємо зайвий сік.
- Часник прочавлюємо, кріп подрібнюємо.
- У невеликій каструльці змішуємо всі інгредієнти, солимо та добре перемішуємо.
Смачного!
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