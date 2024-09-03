Основний інгредієнт язми – катик, але його заведено замінювати кефіром. Також ви вільні експериментувати із зеленню, щоб надати страві улюблених смакових відтінків.

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Рецепт холодного супу язма

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 літр густого кефіру;
– 1 огірок;
– 4 зубчики часнику;
– гілочка кропу;
– сіль – до смаку.

Приготування:

  1. Огірок та зелень треба помити та обсушити.
  2. Огірок натираємо на терці та віджимаємо зайвий сік.
  3. Часник прочавлюємо, кріп подрібнюємо.
  4. У невеликій каструльці змішуємо всі інгредієнти, солимо та добре перемішуємо.

Смачного!

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