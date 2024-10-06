Цьому рецепту вже десятки років, і він продовжує набирати популярності серед українських господинь. Цей буряк можна додавати в салати та заправку для борщу, а особливо з ними смакуватиме знаменита "Шуба", розповідає Ukr.Media.
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Рецепт буряка на зиму
Час: 2 години
Порцій: 8 баночок по 450 мілілітрів
Інгредієнти:
– 1 кілограм буряка;
– 1 кілограм моркви;
– 0,5 кілограма цибулі;
– 1,5 кілограма помідорів;
– 1 столова ложка солі;
– 0,5 чайної ложки меленого чорного перцю;
– 200 грамів олії (1 склянка);
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка 9% оцту.
Приготування:
- Помідори пропускаємо через м'ясорубку, моркву та буряки грубо натираємо.
- Цибулю натираємо дуже дрібно, щоб була "кашка".
- Перекладаємо овочі в каструлю та ставимо на вогонь, солимо, перчимо, додаємо олію.
- Доводимо до кипіння і варимо на повільному вогні 1,5 години.
- Додаємо цукор та оцет. Варимо ще 10 – 15 хвилин та розкладаємо по баночках.
- Закриваємо банки, накриваємо ковдрою та залишаємо до повного вистигання.
Смачного!
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