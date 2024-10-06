Цьому рецепту вже десятки років, і він продовжує набирати популярності серед українських господинь. Цей буряк можна додавати в салати та заправку для борщу, а особливо з ними смакуватиме знаменита "Шуба", розповідає Ukr.Media.

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Рецепт буряка на зиму

Час: 2 години

Порцій: 8 баночок по 450 мілілітрів

Інгредієнти:

– 1 кілограм буряка;

– 1 кілограм моркви;

– 0,5 кілограма цибулі;

– 1,5 кілограма помідорів;

– 1 столова ложка солі;

– 0,5 чайної ложки меленого чорного перцю;

– 200 грамів олії (1 склянка);

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка 9% оцту.

Приготування:

Помідори пропускаємо через м'ясорубку, моркву та буряки грубо натираємо. Цибулю натираємо дуже дрібно, щоб була "кашка". Перекладаємо овочі в каструлю та ставимо на вогонь, солимо, перчимо, додаємо олію. Доводимо до кипіння і варимо на повільному вогні 1,5 години. Додаємо цукор та оцет. Варимо ще 10 – 15 хвилин та розкладаємо по баночках. Закриваємо банки, накриваємо ковдрою та залишаємо до повного вистигання.

Смачного!

Від нього не залишається навіть краплини соусу: святковий салат з шинки та ананасу.