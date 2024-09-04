Для того, щоб замаринувати печериці, достатньо буде лише кількох годин. Якщо ви хочете заготувати їх на зиму, то потрібно розкласти по стерилізованих банках одразу після маринування. І повірте – довго вони у вашій коморі не стоятимуть.
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Рецепт маринованих печериць з перцем
Час: 1 година 10 хвилин
Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм печериць;
– 1 червоний болгарський перець;
– 2 цибулі;
– 100 мілілітрів оцту;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1,5 літра води;
– 1 чайна ложка запашного перцю горошком;
– 3 столові ложки солі;
– 4 лаврові листки.
Приготування:
- Вологою ганчіркою чистимо гриби від бруду, потім добре промиваємо холодною водою.
- Цибулю нарізаємо тонкими кілечками. З перцю видаляємо насіння та нарізаємо тонкими смужками.
- Велику каструлю наповнюємо водою, додаємо сіль, цукор та всі спеції, окрім оцту. Доводимо до кипіння. Додаємо гриби і варимо 15 хвилин.
- Додаємо в каструлю цибулю та перець, варимо ще 5 хвилин.
- Додаємо оцет і добре перемішуємо.
- Розкладаємо гриби по стерилізованих банках, заливаємо маринадом, закриваємо кришкою, накриваємо ковдрою та перевертаємо та повного вистигання.
- Зберігаємо у прохолодній коморі або холодильнику.
Смачного!
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