Для того, щоб замаринувати печериці, достатньо буде лише кількох годин. Якщо ви хочете заготувати їх на зиму, то потрібно розкласти по стерилізованих банках одразу після маринування. І повірте – довго вони у вашій коморі не стоятимуть.

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Рецепт маринованих печериць з перцем

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм печериць;

– 1 червоний болгарський перець;

– 2 цибулі;

– 100 мілілітрів оцту;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1,5 літра води;

– 1 чайна ложка запашного перцю горошком;

– 3 столові ложки солі;

– 4 лаврові листки.

Приготування:

Вологою ганчіркою чистимо гриби від бруду, потім добре промиваємо холодною водою. Цибулю нарізаємо тонкими кілечками. З перцю видаляємо насіння та нарізаємо тонкими смужками. Велику каструлю наповнюємо водою, додаємо сіль, цукор та всі спеції, окрім оцту. Доводимо до кипіння. Додаємо гриби і варимо 15 хвилин. Додаємо в каструлю цибулю та перець, варимо ще 5 хвилин. Додаємо оцет і добре перемішуємо. Розкладаємо гриби по стерилізованих банках, заливаємо маринадом, закриваємо кришкою, накриваємо ковдрою та перевертаємо та повного вистигання. Зберігаємо у прохолодній коморі або холодильнику.

Смачного!

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