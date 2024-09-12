Якщо з супу википить забагато води, то це неодмінно вплине на смак страви, розповідає Смачно 24. Ба навіть більше – її елементарно стане менше.

Читайте також Це не довго, якщо знати секрет: буряк можна варити в рази швидше – що треба робити

Доливати воду до супу чи бульйону, який вже давно готується – далеко не найкраще рішення, якого краще уникати. Все простіше – ви легко можете зробити так, щоб вода не википала!

Секрет українських господинь

Коли досвідчені українські господині готують суп або просто поставили воду на закипання, вони кладуть поперек каструлі дерев'яну ложку. І все – води в каструлі менше не ставатиме.

Окремий вид насолоди / Фото Pixabay

Коли бульбашки будуть торкатися ложки, то будуть лопатися, і вода повернеться до каструлі. Ось таке просте й елегантне рішення поширеної проблеми.

Не треба панікувати: як врятувати цибулю, якщо ви її пересмажили.