Господині попереднього покоління вміли створити шедевр навіть з найпростіших інгредієнтів. Спробуємо перейняти їхній досвід та приготувати ароматне печиво, рецептом якого поділився портал "На пенсії".

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Рецепт дріжджового печива

Час: 40 хвилин + 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 220 грамів вершкового масла;

– 150 грамів цукру;

– пакетик ванільного цукру;

– 3 яйця;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 80 мілілітрів теплої води;

– дрібка солі;

– 500 грамів борошна.

Приготування:

Вершкове масло дістаємо з холодильника заздалегідь, воно має бути м'яким. Змішуємо олію з цукром і ваніліном. Збиваємо міксером і поволі додаємо яйця. Трішки солимо. Вводимо у суміш борошно з дріжджами та додаємо теплу воду. Замішуємо тісто. Залишаємо його на годину у теплому місці. Розкачуємо тісто в пласт з товщиною у 2 сантиметри. Зверху посипаємо цукром і ріжемо на квадратики чи прямокутники. Також можна скористатися спеціальними формами та вирізати щось оригінальне. Випікаємо 15 – 20 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Він просто чарівний: готуємо яблучний пиріг на кефірі.