Господині попереднього покоління вміли створити шедевр навіть з найпростіших інгредієнтів. Спробуємо перейняти їхній досвід та приготувати ароматне печиво, рецептом якого поділився портал "На пенсії".
Цікаво Білий наліт на квашеній капусті: що це таке і чи небезпечний він для здоров'я
Рецепт дріжджового печива
Час: 40 хвилин + 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 220 грамів вершкового масла;
– 150 грамів цукру;
– пакетик ванільного цукру;
– 3 яйця;
– 10 грамів сухих дріжджів;
– 80 мілілітрів теплої води;
– дрібка солі;
– 500 грамів борошна.
Приготування:
- Вершкове масло дістаємо з холодильника заздалегідь, воно має бути м'яким.
- Змішуємо олію з цукром і ваніліном. Збиваємо міксером і поволі додаємо яйця. Трішки солимо.
- Вводимо у суміш борошно з дріжджами та додаємо теплу воду. Замішуємо тісто. Залишаємо його на годину у теплому місці.
- Розкачуємо тісто в пласт з товщиною у 2 сантиметри. Зверху посипаємо цукром і ріжемо на квадратики чи прямокутники. Також можна скористатися спеціальними формами та вирізати щось оригінальне.
- Випікаємо 15 – 20 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
Він просто чарівний: готуємо яблучний пиріг на кефірі.