Святвечір – це особливе таїнство зі своїми традиціями. Важливо, щоб на столі були лише пісні страви, і цей рецепт дозволить подати одну з них з гарантією, що прибирати зі столу її не доведеться. 24 Канал пропонує скористатися рецептом пісних голубців з ТікТок eat_tastyyy.
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Рецепт пісних голубців
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 головка капусти;
– 250 грамів пропареного рису;
– 2 цибулини;
– 3 морквини;
– 500 грамів шампіньйонів (можна замінити білими грибами, але для дітей краще використовувати шампіньйони);
– 1 пучок кропу;
– олія для смаження;
– сіль, перець – до смаку.
Для заливки:
– 5 столових ложок томатної пасти;
– 450 мілілітрів води;
– 1 столова ложка цукру;
– 1/2 чайної ложки солі.
Як зробити пісні голубці: дивіться відео
Приготування:
- Капусту готуємо в мікрохвильовці – це швидко й зручно. Налийте склянку води в тарілку, покладіть капусту та накрийте харчовою плівкою. Готуйте на максимальній потужності протягом 15 – 20 хвилин.
- Окремо відваріть рис до напівготовності.
- Підготуйте начинку: змішайте відварений рис, засмажку з моркви та цибулі, обсмажені шампіньйони, додайте сіль, перець до смаку і подрібнений кріп.
- З капустяних листів зріжте тверді основи та розділіть їх навпіл. Викладіть на кожен лист трохи начинки й загорніть у формі конусів.
- Далі обирайте зручний спосіб приготування: на плиті або в духовці. Я зазвичай готую в духовці.
- На дно форми викладіть кілька зайвих капустяних листів, щільно складіть голубці та залийте підготовленою заливкою. Зверху накрийте ще кількома листами, накрийте форму кришкою та запікайте в духовці 1,5 години при температурі 180 градусів.
Смачного!
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