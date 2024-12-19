Святвечір – це особливе таїнство зі своїми традиціями. Важливо, щоб на столі були лише пісні страви, і цей рецепт дозволить подати одну з них з гарантією, що прибирати зі столу її не доведеться. 24 Канал пропонує скористатися рецептом пісних голубців з ТікТок eat_tastyyy.

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Рецепт пісних голубців

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 головка капусти;

– 250 грамів пропареного рису;

– 2 цибулини;

– 3 морквини;

– 500 грамів шампіньйонів (можна замінити білими грибами, але для дітей краще використовувати шампіньйони);

– 1 пучок кропу;

– олія для смаження;

– сіль, перець – до смаку.

Для заливки:

– 5 столових ложок томатної пасти;

– 450 мілілітрів води;

– 1 столова ложка цукру;

– 1/2 чайної ложки солі.

Як зробити пісні голубці: дивіться відео

Приготування:

Капусту готуємо в мікрохвильовці – це швидко й зручно. Налийте склянку води в тарілку, покладіть капусту та накрийте харчовою плівкою. Готуйте на максимальній потужності протягом 15 – 20 хвилин. Окремо відваріть рис до напівготовності. Підготуйте начинку: змішайте відварений рис, засмажку з моркви та цибулі, обсмажені шампіньйони, додайте сіль, перець до смаку і подрібнений кріп. З капустяних листів зріжте тверді основи та розділіть їх навпіл. Викладіть на кожен лист трохи начинки й загорніть у формі конусів. Далі обирайте зручний спосіб приготування: на плиті або в духовці. Я зазвичай готую в духовці. На дно форми викладіть кілька зайвих капустяних листів, щільно складіть голубці та залийте підготовленою заливкою. Зверху накрийте ще кількома листами, накрийте форму кришкою та запікайте в духовці 1,5 години при температурі 180 градусів.

Смачного!

Його будуть вимащувати з тарілки: японський салат з червоної риби.