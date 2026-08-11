Кукурудза легко стає або солодкою й ніжною, або жорсткою та сухою – усе вирішують кілька простих деталей. Щоб качани вийшли соковитими, важливо не лише не перетримати їх у воді, а й правильно обрати зерна ще до варіння.
Яку кукурудзу обрати?
Соковитий результат починається ще в магазині або на ринку. Молоді качани готуються швидше й залишаються ніжними, а перезрілі навіть після довгого варіння можуть бути жорсткими.
Орієнтуватися варто на такі ознаки:
- світло-жовті або молочні зерна;
- щільні, соковиті зерна, які легко продавлюються нігтем;
- зелене, не пересохле листя.
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Насолоджуємося кукурудзою правильно / Фото Pixabay
Як підготувати качани до варіння?
Перед тим як ставити каструлю на вогонь, кукурудзу треба очистити від листя та волокон. За бажанням можна залишити кілька чистих листків: вони допоможуть зробити аромат насиченішим.
Після цього качани кладуть у каструлю й заливають холодною водою так, щоб вона повністю покривала кукурудзу. Далі воду доводять до кипіння.
Скільки варити кукурудзу?
Час залежить від стиглості качанів:
- молода кукурудза – 15 – 20 хвилин після закипання;
- середньої стиглості – 30 – 40 хвилин;
- стара кукурудза – 1 – 1,5 години або довше, залежно від сорту.
Чим молодше зерно, тим менше часу йому потрібно, щоб стати м’яким і не втратити соковитість.
Коли солити кукурудзу?
Сіль під час варіння краще не додавати. За порадою з джерела, через неї зерна можуть стати жорсткішими.
Солити кукурудзу радять уже після приготування або безпосередньо перед подачею.
Як подати, щоб було ще смачніше?
Гарячу кукурудзу пропонують змастити вершковим маслом і посолити до смаку. За бажанням можна додати:
- копчену паприку;
- сушений часник;
- тертий пармезан;
- подрібнену зелень;
- кілька крапель лимонного соку.
Що робити після варіння?
Ще одна важлива дрібниця – не витягувати кукурудзу з гарячої води одразу. Якщо залишити її в каструлі під кришкою ще на 10 – 15 хвилин, зерна вберуть частину рідини й стануть ніжнішими та соковитішими.
Водночас молоду кукурудзу не варто перетримувати: занадто довге кипіння може зробити її менш соковитою й погіршити смак.