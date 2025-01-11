Трішки фантазії – і зі звичних інгредієнтів можна створити справжні кулінарні шедеври. 24 Канал розповідає, що приготувати на вечерю.
Цікаво Відкриття січня: ароматний суп з броколі та сиром
Салат з ковбасою
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів будь-якого сиру;
– 150 грамів ковбаси або шинки;
– 4 зварених круто яйця;
– 1 банка кукурудзи;
– 6 столових ложок майонезу або 4 столові ложки майонезу і 2 столові ложки йогурту;
– 1 чайна ложка спеції карі — за бажанням.
Приготування:
- Сир натріть на крупній тертці або подрібніть на стружку.
- Ковбасу наріжте кубиками.
- Яйця подрібніть.
- Кукурудзу відцідіть.
- Майонез змішайте зі спеціями карі.
- З’єднайте всі інгредієнти в мисці та ретельно перемішайте.
- Перед подачею охолодіть у холодильнику протягом 30 хвилин.
Піца
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 – 250 грамів пшеничного борошна;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 10 мілілітрів оливкової олії;
– 3 грами солі;
– 50 грамів томатної пасти;
– 50 грамів сиру моцарела;
– 100 грамів курячого філе, м’ясної нарізки чи іншого м’яса;
– 80 грамів печериць;
– 170 грамів помідорів;
– спеції: сіль, перець, орегано — до смаку.
Приготування:
- З борошна, дріжджів, оливкової олії, солі та 150 мілілітрів теплої води замісіть тісто.
- Відставте його в тепле місце для підйому на 30 хвилин.
- Коли тісто підніметься, сформуйте круглий корж і змастіть його томатною пастою. Гриби та помідори помийте, почистіть і наріжте скибочками.
- Викладіть на корж додатки: терту моцарелу, гриби, помідори. Зверху розкладіть шматочки готового курячого філе або ковбаси.
- Випікайте близько 10 хвилин у духовці, розігрітій до 250 градусів.
- Вийнявши піцу з духовки, посипте її орегано перед подачею.
Макарони з ковбасою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів пасти;
– 300 – 500 грамів ковбаси;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 цибулина;
– 1 зубчик часнику;
– 1 банка консервованих помідорів;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– 1 чайна ложка сушена базиліка;
– 2 столові ложки чорних оливок;
– 1 солодкий перець;
– 1 столова ложка подрібненої петрушки;
– тертий сир — за бажанням.
Приготування:
- Зваріть макарони відповідно до інструкції на упаковці.
- На сковороді розігрійте олію, додайте нарізану ковбасу та обсмажте до легкої рум’яності.
- Додайте нарізану цибулю та продавлений часник, смажте, поки цибуля не стане прозорою.
- Додайте консервовані помідори, томатну пасту, орегано, базилік і 0,5 банки води. Доведіть до кипіння.
- Додайте оливки та нарізаний перець, варіть ще 2 – 4 хвилини.
- Подавайте з макаронами, посипавши зеленню і, за бажанням, тертим пармезаном.
Він просто неймовірний: як приготувати смачний салат.