Трішки фантазії – і зі звичних інгредієнтів можна створити справжні кулінарні шедеври. 24 Канал розповідає, що приготувати на вечерю.

Цікаво Відкриття січня: ароматний суп з броколі та сиром

Салат з ковбасою

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів будь-якого сиру;

– 150 грамів ковбаси або шинки;

– 4 зварених круто яйця;

– 1 банка кукурудзи;

– 6 столових ложок майонезу або 4 столові ложки майонезу і 2 столові ложки йогурту;

– 1 чайна ложка спеції карі — за бажанням.

Приготування:

Сир натріть на крупній тертці або подрібніть на стружку. Ковбасу наріжте кубиками. Яйця подрібніть. Кукурудзу відцідіть. Майонез змішайте зі спеціями карі. З’єднайте всі інгредієнти в мисці та ретельно перемішайте. Перед подачею охолодіть у холодильнику протягом 30 хвилин.

Піца

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 – 250 грамів пшеничного борошна;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 10 мілілітрів оливкової олії;

– 3 грами солі;

– 50 грамів томатної пасти;

– 50 грамів сиру моцарела;

– 100 грамів курячого філе, м’ясної нарізки чи іншого м’яса;

– 80 грамів печериць;

– 170 грамів помідорів;

– спеції: сіль, перець, орегано — до смаку.

Приготування:

З борошна, дріжджів, оливкової олії, солі та 150 мілілітрів теплої води замісіть тісто. Відставте його в тепле місце для підйому на 30 хвилин. Коли тісто підніметься, сформуйте круглий корж і змастіть його томатною пастою. Гриби та помідори помийте, почистіть і наріжте скибочками. Викладіть на корж додатки: терту моцарелу, гриби, помідори. Зверху розкладіть шматочки готового курячого філе або ковбаси. Випікайте близько 10 хвилин у духовці, розігрітій до 250 градусів. Вийнявши піцу з духовки, посипте її орегано перед подачею.

Макарони з ковбасою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів пасти;

– 300 – 500 грамів ковбаси;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 цибулина;

– 1 зубчик часнику;

– 1 банка консервованих помідорів;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 1 чайна ложка сушеного орегано;

– 1 чайна ложка сушена базиліка;

– 2 столові ложки чорних оливок;

– 1 солодкий перець;

– 1 столова ложка подрібненої петрушки;

– тертий сир — за бажанням.

Приготування:

Зваріть макарони відповідно до інструкції на упаковці. На сковороді розігрійте олію, додайте нарізану ковбасу та обсмажте до легкої рум’яності. Додайте нарізану цибулю та продавлений часник, смажте, поки цибуля не стане прозорою. Додайте консервовані помідори, томатну пасту, орегано, базилік і 0,5 банки води. Доведіть до кипіння. Додайте оливки та нарізаний перець, варіть ще 2 – 4 хвилини. Подавайте з макаронами, посипавши зеленню і, за бажанням, тертим пармезаном.

Він просто неймовірний: як приготувати смачний салат.