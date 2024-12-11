Такий салат – справжня знахідка для любителів свіжих і хрустких страв. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням Fajne gotowanie.
До теми Неймовірна закуска на свято: захопливий салат "віночок" з гранатом
Салат з кукурудзою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів міксу листя салату;
– 125 грамів сиру моцарела;
– 70 грамів консервованої кукурудзи;
– 50 грамів насіння соняшнику;
– 30 мілілітрів лляної олії;
– 30 грамів гірчиці;
– 20 грамів меду;
– 100 грамів червоного перцю;
– 100 грамів огірка;
– спеції: сіль, перець, свіжий перець чилі, лимонний сік, сушені помідори, базилік – до смаку.
Приготування:
- Спочатку приготуйте соус. Його можна зробити заздалегідь або подавати одразу. З’єднайте масло з гірчицею, медом і спеціями, ретельно перемішайте. Найкраще додавати соус до салату безпосередньо перед подачею.
- Помістіть листя салату в миску.
- Вимитий та очищений огірок наріжте кубиками. Перець також помийте й наріжте більшими кубиками.
- Сир наріжте великими кубиками.
- Додайте в салат овочі, сир та кукурудзу.
- Обсмажте насіння соняшнику на сухій сковороді. Висипте насіння на сковороду та обсмажуйте кілька хвилин на повільному вогні, часто помішуючи, щоб не пригоріли.
- Подавайте насіння безпосередньо перед вживанням – так воно залишатиметься смачним і хрустким.
- Змішайте овочі із сиром, додайте заправку та насіння соняшнику.
Смачного!
Він такий смачний: як приготувати салат з гранатом.