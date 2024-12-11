Такий салат – справжня знахідка для любителів свіжих і хрустких страв. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням Fajne gotowanie.

До теми Неймовірна закуска на свято: захопливий салат "віночок" з гранатом

Салат з кукурудзою

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів міксу листя салату;

– 125 грамів сиру моцарела;

– 70 грамів консервованої кукурудзи;

– 50 грамів насіння соняшнику;

– 30 мілілітрів лляної олії;

– 30 грамів гірчиці;

– 20 грамів меду;

– 100 грамів червоного перцю;

– 100 грамів огірка;

– спеції: сіль, перець, свіжий перець чилі, лимонний сік, сушені помідори, базилік – до смаку.

Приготування:

Спочатку приготуйте соус. Його можна зробити заздалегідь або подавати одразу. З’єднайте масло з гірчицею, медом і спеціями, ретельно перемішайте. Найкраще додавати соус до салату безпосередньо перед подачею. Помістіть листя салату в миску. Вимитий та очищений огірок наріжте кубиками. Перець також помийте й наріжте більшими кубиками. Сир наріжте великими кубиками. Додайте в салат овочі, сир та кукурудзу. Обсмажте насіння соняшнику на сухій сковороді. Висипте насіння на сковороду та обсмажуйте кілька хвилин на повільному вогні, часто помішуючи, щоб не пригоріли. Подавайте насіння безпосередньо перед вживанням – так воно залишатиметься смачним і хрустким. Змішайте овочі із сиром, додайте заправку та насіння соняшнику.

Смачного!

Він такий смачний: як приготувати салат з гранатом.