Отже, 2 найпоширеніші помилки при розбиванні яєць й, як правильно це робити, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Цікаво Швидко і не доведеться відмивати всю кухню: новий лайфхак чищення гранату захопив мережу

Як не можна розбивати яйця

З використанням ножа

Несподіваним відкриттям для домашніх кулінарів стало те, що експерти застерігають від поширеної практики розбивання яєць ножем. Ця техніка може бути не тільки непотрібною, але й становити ризик.

Використання ножа може призвести до того, що гострі фрагменти яєчної шкаралупи відламаються і можуть забруднити яєчний білок. Також застосування ножа загрожує потраплянням у продукт небезпечних мікроорганізмів.

Розбивати яйце об край посуду – теж не варто. Замість цього рекомендують використовувати рівну поверхню, наприклад, розбити продукт прямо об стіл.

Потрапляння яйця одразу на сковороду

Експерти закликають людей переглянути практику негайного додавання яєць в основний посуд. Існує ризик, що використання зіпсованого яйця може зіпсувати всю страву. Якщо зіпсоване яйце змішати зі свіжим, це може призвести до утилізації всіх інгредієнтів.

Рекомендують спершу перевіряти свіжість яєць. Щоб оцінити якість, слід розбити яйце в окрему посудину. Якщо білок і жовток виглядають нормально і не мають неприємного запаху, можна сміливо змішувати це яйце з іншими.

А ви знаєте: як варити холодець, щоб він вийшов прозорим.