Сир з білою та блакитною пліснявою перетворить баклажани на справжній витвір кулінарного мистецтва. Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм простим рецептом.

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Запечені баклажани

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 великі баклажани;

– 800 грамів томатів;

– пів голівки часнику;

– оливкова олія, чебрець, сіль, орегано, базилік до смаку;

– шматок сиру з пліснявою.

Дивіться, як приготувати запечені баклажани: відео

Приготування:

Баклажани поріжте навпіл, зробіть надрізи майже до шкірки, добре полийте олією, посоліть і поставте запікатися при температурі 180 – 190 градусів на 30 – 40 хвилин. Тим часом томати поріжте навпіл, трішки посоліть, додайте чебрець та орегано, трохи олії та очищені зубчики часнику. Запікайте 35 – 40 хвилин. Потім томати протріть через сито. За необхідності трішки упарте на пательні, щоб соус був трохи густим. Готові баклажани розімніть виделкою, додайте соус з томатів, листочки базиліку і шматочки сиру з пліснявою. Поставте запікатись ще десь на 10 – 12 хвилин під верхнім грилем.

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