Сир з білою та блакитною пліснявою перетворить баклажани на справжній витвір кулінарного мистецтва. Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм простим рецептом.
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Запечені баклажани
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 великі баклажани;
– 800 грамів томатів;
– пів голівки часнику;
– оливкова олія, чебрець, сіль, орегано, базилік до смаку;
– шматок сиру з пліснявою.
Дивіться, як приготувати запечені баклажани: відео
Приготування:
- Баклажани поріжте навпіл, зробіть надрізи майже до шкірки, добре полийте олією, посоліть і поставте запікатися при температурі 180 – 190 градусів на 30 – 40 хвилин.
- Тим часом томати поріжте навпіл, трішки посоліть, додайте чебрець та орегано, трохи олії та очищені зубчики часнику. Запікайте 35 – 40 хвилин.
- Потім томати протріть через сито. За необхідності трішки упарте на пательні, щоб соус був трохи густим.
- Готові баклажани розімніть виделкою, додайте соус з томатів, листочки базиліку і шматочки сиру з пліснявою.
- Поставте запікатись ще десь на 10 – 12 хвилин під верхнім грилем.
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