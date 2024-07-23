Над морем в Сочі утворився смерч: російське місто накриє негода

Над російським містом Сочі помітили смерч. Вочевидь, місто накриє потужна негода, оголошено штормове попередження.

Російські ЗМІ пишуть, що фіксують потужний смерч над морем у Сочі. Місцеві жителі поширюють кадри цього, передає 24 Канал.

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Там пройдуть також сильні дощі та грози

У місті 23 липня йде злива, у деяких районах спостерігаються її наслідки. Так, у Лоо підтопило частину дороги, а на Мамайці місцеві жителі повідомляють про підйом рівня води у річці Псаха.

Найближчими днями прогнозуються сильні зливи з градом, схід селів у горах та смерчі. Оголошено штормове попередження.

Відпочивальники у місті-курорті могли на власні очі побачити смерч, що утворився посеред зливи. Природне явище виникло на морі. Через нього піднявся і рівень води всього лише за кілька хвилин.

У Сочі утворився смерч: дивіться відео

Наразі в Сочі оголошено штормове попередження, яке супроводжується сильними зливами та місцями затопленими вулицями. Туристів просять залишатися у безпеці та намагатися не виходити на вулицю без потреби.