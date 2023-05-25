Власницю батута, через яку загинула 4-річна дівчинка, відпускають під заставу

На засіданні суду, що відбулося 25 травня, обвинуваченій жінці дозволили вийти з СІЗО під заставу. Для цього підозрюваній доведеться виплатити 134 тисячі гривень.

Адвокат жінки заявив, що ризики, через які Наталю Запорощенко відправили до СІЗО без права внесення застави, "нічим не підтверджені". Рішення ж ґрунтувалося "винятково на тяжкості майбутнього покарання".

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Як проходило судове засідання

Обирали запобіжний захід Наталі Запорощенко у Заводському суді в Миколаєві. До цього жінка дев'ять днів провела у СІЗО.

Напередодні власниця батуту сама прибула на місце події та співпрацювала зі слідчими. Окрім того, вона також підтримала і апеляційну скаргу. Вислухавши обидві сторони, суддя ухвалила компромісне рішення і залишила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте дозволила внести заставу.

Нагадаємо, Наталю Запорощенко звинувачують за статтею про порушення правил безпеки під час виконання небезпечних робіт. Також виявилося, що троє операторів, що мали слідкувати за дітьми на батуті, працювали там неофіційно.

Передісторія трагедії: що відомо