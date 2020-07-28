Смерть Кучапіна: адвокат повідомив, що експертизу крові померлого не робили
Експертизу крові померлого Олексія Кучапіна не робили. За висновком судово-медичного експерта органи й тканини тіла зазнали гниття та практично зруйновані.
Таку інформацію повідомив адвокат Олександр Панчоха на пресконференції, передає hromadske.
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Також Панчоха зазначив, що експерта будуть допитувати, чому він не взяв кров на експертизу.
Як ствердили фахівці, ознак насильницької смерті Кучапіна не виявлено. Його друзі та близькі впевнені, що Олексій Кучапін помер природньою смертю. Наразі поліція з’ясовує причини.
Дружина не погоджується з версією самогубства, також із версією вбивства. Слідство продовжується,
– сказав адвокат.
Пастор Макарівської християнської церкви й член наглядової ради ГО "Дім Милосердя" Максим Мамакін наголосив, що Кучапін не займався сиротами, яких продавали в рабство, і в нього не було конфліктів з КМДА. Саме таку інформацію раніше повідомляли.
Смерть Олексія Кучапіна: коротко
- Про зникнення волонтера стало відомо 16 липня 2020 року, про це повідомила його дружина. Як відомо, чоловік сказав рідним, що їде у Дніпро, однак зник.
- Шукали Кучапіна майже тиждень. Його тіло знайшли 22 липня в орендованій квартирі у столиці. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство", як це зазвичай роблять у випадках, коли знаходять тіло мертвої людини.
- У поліції заявили, що Кучапін залишив передсмерту записку, а на тілі не було видимих ознак насильницької смерті.
- У соцмережах користувачі обурилися версії поліції про самогубство. Знайомі та друзі почали постити фотографії із місця злочину, де зокрема видно закривавлений диван. У поліції пояснили, що сліди крові на дивані з'явилися через те, що тіло декілька днів пролежало за температури у понад +25.
- Водночас дружина та рідні не заперечують версії слідства. 25 липня Олексія Кучапіна поховали. Прощання з ним відбулося у лютеранській церкві святої Катерини в Києві.