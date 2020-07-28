Експертизу крові померлого Олексія Кучапіна не робили. За висновком судово-медичного експерта органи й тканини тіла зазнали гниття та практично зруйновані.

Таку інформацію повідомив адвокат Олександр Панчоха на пресконференції, передає hromadske.

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Також Панчоха зазначив, що експерта будуть допитувати, чому він не взяв кров на експертизу.

Як ствердили фахівці, ознак насильницької смерті Кучапіна не виявлено. Його друзі та близькі впевнені, що Олексій Кучапін помер природньою смертю. Наразі поліція з’ясовує причини.

Дружина не погоджується з версією самогубства, також із версією вбивства. Слідство продовжується,

– сказав адвокат.

Пастор Макарівської християнської церкви й член наглядової ради ГО "Дім Милосердя" Максим Мамакін наголосив, що Кучапін не займався сиротами, яких продавали в рабство, і в нього не було конфліктів з КМДА. Саме таку інформацію раніше повідомляли.

Смерть Олексія Кучапіна: коротко