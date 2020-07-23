Смерть київського волонтера Олексія Кучапіна поліція розслідуватиме, як навмисне вбивство. Судмедексперти встановили причину смерті волонтера. Раніше правоохоронці казали, що він загинув природною смертю.

Правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався волонтер перед смертю. Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко, а також пресслужба Нацполіції.

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За словами Геращенка, результати судово-медичної експертизи, огляду тіла і місця події дозволили слідству встановити причину смерті. Справу зареєстрували за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) .

. Геращенко уточнив, що розтин завершили 23 липня. Він також додав, що вдова загиблого може забрати його тіло в Бюро судмедекпертизи.

Оглянувши орендовану квартиру, де поліцейські знайшли його тіло, слідчі встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень. До того ж, власник перевірив своє майно та повідомив, що з помешкання нічого не зникло.

Правоохоронці, окрім документів та особистих речей вбитого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку . Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, серед яких почеркознавча та психологічна.

. Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, серед яких почеркознавча та психологічна. Також завдяки проведеним заходам правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. Свідок надав важливі покази для слідства .

. Плями на меблях, які зауважили журналісти та активісти, з'явились внаслідок природнього процесу розкладання людського тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше п'ять діб при температурі близько 25 градусів за Цельсієм. Принаймні це стверджують у поліції.

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