Смерть Олексія Кучапіна розслідують, як навмисне вбивство: поліція знайшла записку
Смерть київського волонтера Олексія Кучапіна поліція розслідуватиме, як навмисне вбивство. Судмедексперти встановили причину смерті волонтера. Раніше правоохоронці казали, що він загинув природною смертю.
Правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався волонтер перед смертю. Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко, а також пресслужба Нацполіції.
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Що в поліції кажуть про смерть Кучапіна
- За словами Геращенка, результати судово-медичної експертизи, огляду тіла і місця події дозволили слідству встановити причину смерті. Справу зареєстрували за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).
- Геращенко уточнив, що розтин завершили 23 липня. Він також додав, що вдова загиблого може забрати його тіло в Бюро судмедекпертизи.
- Оглянувши орендовану квартиру, де поліцейські знайшли його тіло, слідчі встановили, що обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень. До того ж, власник перевірив своє майно та повідомив, що з помешкання нічого не зникло.
- Правоохоронці, окрім документів та особистих речей вбитого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку. Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, серед яких почеркознавча та психологічна.
- Також завдяки проведеним заходам правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. Свідок надав важливі покази для слідства.
- Плями на меблях, які зауважили журналісти та активісти, з'явились внаслідок природнього процесу розкладання людського тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше п'ять діб при температурі близько 25 градусів за Цельсієм. Принаймні це стверджують у поліції.
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Що відомо про Олексія Кучапіна: основні факти з біографії
- Він був керівником благодійної організації "Дім милосердя". Олексію Кучапіну було всього 39 років, а 9 серпня могло б виповнитися 40. Жив волонтер у Дніпрі, та працював здебільшого в Києві.
- В Олексія Кучапіна була християнська освіта в Одеській богословській семінарії. Освіту він здобував у період 2011 – 2015 років.
- Разом зі своїм проєктом волонтер допомагав бездомним, а також тим, хто постраждали від торгівлі людьми й потрапили в рабство. Їм усім надавали гуманітарну і юридичну допомогу. Зокрема, бездомних одягали й годували, а тим, хто потерпів від рабства, допомагали розслідувати те, що з ними трапилося.
- Також Олексій Кучапін разом з "Домом милосердя" допомогав людям, які опинилися на вулиці через квартирних шахраїв. Під час карантину Олексій за свої гроші винаймав квартири для бездомних людей.
- В Олексія Кучапіна залишилася дружина Олена. Лише 6 липня 2020 року в подружжя народилася дочка Емма.