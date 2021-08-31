"Смерть під***м": у Росії учасники шоу десантників вляпались у гомофобний скандал

У Ярославлі учасники виступу військово-патріотичного клубу "Десантник" розбили кувалдою цеглу з написом "Смерть під***м". Сталося це під час публічного концерту, на якому зокрема були діти.

Виступ відбувся 29 серпня у Палаці культури імені Добриніна на честь 20-річчя клубу "Десантник". Молодики на сцені підняли одного з учасників шоу на руки, поклали на нього муляж цегли.

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Це не було заплановано

Хлопці на сцені взяли під руки і за ноги одного з учасників клубу. Йому на голий торс поклали муляж цеглини із гомофобним написом. Далі цеглину на тілі розбили великим молотком.

Директор Палацу культури Ігор Дербін повідомив, що цей перфоманс не був узгоджений. Він начебто планувався як приємний і радісний.

Їхня витівка була для нас несподіваною. Це не було сплановано заздалегідь або узгоджено, тому що вони знали, що ми не дозволимо,

– сказав він.

Глава ярославського відділення організації ветеранів чеченської війни "Захисник" Тарас Сидорин розповів, що подав заяви у правоохоронні органи. "Ми розглядаємо такі випади як заклик до вбивства…. У залі були маленькі діти. Така поведінка просто неприпустима", – сказав він.

"Під***сам у Росії не місце"

Натомість керівник військово-патріотичного клубу "Десантник" Андрій Палачьов вважає інакше. Мовляв, усе правильно, хлопці просто висловили те, що думають.

Під***м взагалі в Росії робити нема чого. А хлопців не треба карати, вони просто "дірявих" не люблять, я таких теж не люблю. Сім'я повинна бути традиційною: хлопчик і дівчинка, а не ось ця вся під****я,

– сказав він.

Палачьов також не погодився з тим, що перфоманс можна розцінити як заклик до вбивства. Це, за його словами, показові виступи з рукопашного бою.