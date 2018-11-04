Смерть Катерини Гандзюк та погром могил священиком Московського патріархату – топ-5 відео тижня

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Смерть активістки Катерини Гандзюк

4 листопада померла активістка Катерина Гандзюк, яку 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою. Жінка пішла із життя у віці 33 років в одній з лікарень Києва.

Дивіться відео про Катерину Гандзюк:

Погром могил священиком Московського патріархату у Харкові

У Харкові священик Московського патріархату на авто в'їхав у пам'ятники на кладовищі. Отець Михайло служить у місцевому храмі. Чоловік не одразу вийшов із машини, а коли таки зміг, то на скоєне лиш розвів руками.

Відео про деталі та наслідки інциденту:

Масова бійка дівчат у Рівному: деталі конфлікту та коментарі свідків

На Рівненщині люди обурені жахливим інцидентом, майже 20 молодих дівчат з’ясовували стосунки кулаками. І все це на очах перехожих. Кримінального провадження за цим фактом у поліції не відкривали. Правоохоронці кажуть, підстав для цього жодних, а у сторін немає ніяких претензій.

Дивіться відео про бійку дівчат у Рівному:

Чим відзначилася Ангела Меркель щодо України

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що йде з політики, її повноваження завершаться у 2021 році, коли в країні відбудуться наступні парламентські вибори. З відставкою Ангели Меркель завершиться ціла епоха європейської політики. За майже 30 років політичної кар'єри вона досягла багато і навіть змогла трішки вивчити українську.

Дивіться відео про політичну кар'єру Ангели Меркель:

Пропаганда для найменших: які послання містять російські мультики

Сучасна російська мультиплікація дивує навіть досвідченого психолога. Пропаганда країни-агресора поширюється не лише через тамтешнє телебачення, вона закладається ще й в стрічки для найменших.

Дивіться відео про пропаганду Кремля: