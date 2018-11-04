Смерть Катерини Гандзюк та погром могил священиком Московського патріархату – топ-5 відео тижня
Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
Смерть активістки Катерини Гандзюк
4 листопада померла активістка Катерина Гандзюк, яку 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою. Жінка пішла із життя у віці 33 років в одній з лікарень Києва.
Дивіться відео про Катерину Гандзюк:
Погром могил священиком Московського патріархату у Харкові
У Харкові священик Московського патріархату на авто в'їхав у пам'ятники на кладовищі. Отець Михайло служить у місцевому храмі. Чоловік не одразу вийшов із машини, а коли таки зміг, то на скоєне лиш розвів руками.
Відео про деталі та наслідки інциденту:
Масова бійка дівчат у Рівному: деталі конфлікту та коментарі свідків
На Рівненщині люди обурені жахливим інцидентом, майже 20 молодих дівчат з’ясовували стосунки кулаками. І все це на очах перехожих. Кримінального провадження за цим фактом у поліції не відкривали. Правоохоронці кажуть, підстав для цього жодних, а у сторін немає ніяких претензій.
Дивіться відео про бійку дівчат у Рівному:
Чим відзначилася Ангела Меркель щодо України
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що йде з політики, її повноваження завершаться у 2021 році, коли в країні відбудуться наступні парламентські вибори. З відставкою Ангели Меркель завершиться ціла епоха європейської політики. За майже 30 років політичної кар'єри вона досягла багато і навіть змогла трішки вивчити українську.
Дивіться відео про політичну кар'єру Ангели Меркель:
Пропаганда для найменших: які послання містять російські мультики
Сучасна російська мультиплікація дивує навіть досвідченого психолога. Пропаганда країни-агресора поширюється не лише через тамтешнє телебачення, вона закладається ще й в стрічки для найменших.
Дивіться відео про пропаганду Кремля: