Смерть однопартійця Гриценка: суд змінив запобіжний захід підозрюваному поліцейському

Суд призначив арешт терміном на 60 діб поліцейському, внаслідок конфлікту з яким отримав травми та помер у лікарні член "Громадянської позиції" Олександр Комарніцький. Правоохоронця залишать під вартою на 60 діб.

Попереднім запобіжним заходом був цілодобовий домашній арешт, повідомляє Національна поліція.

Важливо: Помер Комарніцький після побиття поліцейськими: Князєв звільнив голову Нацполіції Вінниччини

Проте згодом правоохоронці подали апеляцію з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

Хмельницький апеляційний суд 3 липня задовольнив клопотання щодо оскарження. Таким чином поліцейському, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень, призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права на заставу.

Правоохоронцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 365 ККУ. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що відомо про смерть Олександра Комарніцького?У червні працівник Національної поліції вступив у конфлікт з членом партії "Громадянська позиція" Олександром Комарніцьким. Внаслідок отриманих травм активіст помер у лікарні 23 червня.



Голова Національної поліції Сергій Князєв після інциденту звільнив голову Нацполіції Вінниччини Юрія Педоса. Ще 4 начальників районного відділу поліції притягнули до дисциплінарної відповідальності.



Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо правоохоронця, якого підозрюють у перевищенні повноважень та побиттю активіста.