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      Смерть однопартійця Гриценка: суд змінив запобіжний захід підозрюваному поліцейському

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      Суд взяв під арешт підозрюваного у побитті соратника Гриценка
      Суд взяв під арешт підозрюваного у побитті соратника Гриценка / 24 канал

      Суд призначив арешт терміном на 60 діб поліцейському, внаслідок конфлікту з яким отримав травми та помер у лікарні член "Громадянської позиції" Олександр Комарніцький. Правоохоронця залишать під вартою на 60 діб.

      Попереднім запобіжним заходом був цілодобовий домашній арешт, повідомляє Національна поліція. 

      Важливо: Помер Комарніцький після побиття поліцейськими: Князєв звільнив голову Нацполіції Вінниччини

      Проте згодом правоохоронці подали апеляцію з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

      Хмельницький апеляційний суд 3 липня задовольнив клопотання щодо оскарження. Таким чином поліцейському, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень, призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права на заставу.

      Правоохоронцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 365 ККУ. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

      Що відомо про смерть Олександра Комарніцького?У червні працівник Національної поліції вступив у конфлікт з членом партії "Громадянська позиція" Олександром Комарніцьким. Внаслідок отриманих травм активіст помер у лікарні 23 червня.

      Голова Національної поліції Сергій Князєв після інциденту звільнив голову Нацполіції Вінниччини Юрія Педоса. Ще 4 начальників районного відділу поліції притягнули до дисциплінарної відповідальності.

      Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо правоохоронця, якого підозрюють у перевищенні повноважень та побиттю активіста.

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      Теги: Кримінальні новини Новини України Новини політики Громадянська позиція Поліція
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