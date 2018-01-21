Смерть українця під час теракту в Афганістані: у МЗС розповіли, ким був загиблий

Загиблий у теракті в Кабулі громадянин України, за попередньою інформацією, був одним зі співробітників місцевої авіакомпанії.

Ввечері, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. Загинули шестеро людей, серед яких один громадянин України.

За словами представника департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича, окрім загиблого українця, у готелі перебувало ще кілька громадян України, передає "Громадське радіо".

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Наразі усі вони перебувають у безпеці, однак потребують підтримки.

У цьому зв’язку консул України вилітає до Кабулу. Там, на місці, він проведе скоординовані заходи з забезпечення і підтримки громадян України, які перебувають у столиці, та усі необхідні процедурні дії, які вчиняються у випадку смерті громадянина України,

– зазначив посадовець.

У МЗС не уточнили кількість українців, які перебували у готелі.