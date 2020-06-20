Втеча від поліції, що закінчилась смертю: моторошна ДТП у Дніпрі – фото 18+
У Дніпрі 20 червня автомобіль Ford промчав повз поліцейських на великій швидкості. Коли правоохоронці наздогнали авто, воно вже потрапило в ДТП.
Ford влетів у "Газель"
На вулиці Великій Діївській Ford врізався у "Газель". Про це інформує пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.
Читайте також П’яний водій зніс зупинку громадського транспорту в Кропивницькому: фото
Повз патруль на великій швидкості проїхав автомобіль. Поліцейські прослідували за ним. Але попереду побачили вже лише стовп пилу та розкидані по всій дорозі уламки авто,
– мовиться у повідомленні правоохоронців.
Удар був настільки сильним, що передню частину Ford повністю зім'яло, а двигун опинився на дорозі. Водночас "Газель" викинуло за межі проїжджої частини.
Водій Ford загинув на місці
Водій Ford отримав травми, несумісні з життям і загинув на місці. На щастя, чоловік, який був за кермом "Газелі", не постраждав.
Наразі поліція вивчає обставини автотрощі, відкрили кримінальне провадження.
Дивіться фото з місця аварії / Фото "Информатор"