У Дніпрі 20 червня автомобіль Ford промчав повз поліцейських на великій швидкості. Коли правоохоронці наздогнали авто, воно вже потрапило в ДТП.

Ford влетів у "Газель"

На вулиці Великій Діївській Ford врізався у "Газель". Про це інформує пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.

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Повз патруль на великій швидкості проїхав автомобіль. Поліцейські прослідували за ним. Але попереду побачили вже лише стовп пилу та розкидані по всій дорозі уламки авто,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Удар був настільки сильним, що передню частину Ford повністю зім'яло, а двигун опинився на дорозі. Водночас "Газель" викинуло за межі проїжджої частини.

Водій Ford загинув на місці

Водій Ford отримав травми, несумісні з життям і загинув на місці. На щастя, чоловік, який був за кермом "Газелі", не постраждав.

Наразі поліція вивчає обставини автотрощі, відкрили кримінальне провадження.

Дивіться фото з місця аварії / Фото "Информатор"