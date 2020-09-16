Аварія у Києві на проспекті Любомира Гузара миттєво забрала життя пішохода та водія мотоцикла Yamaha. Пасажир мотоцикла також помер – лікарі "швидкої" не змогли його врятувати.

Про аварію на проспекті Любомира Гузара, яка сталася увечері 15 вересня, розповів "Київ Оперативний".

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Зі слів свідків, водій мотоцикла Yamaha збив пішохода, який перебігав вулицю у недозволеному місці. ДТП сталася поруч з підземним переходом, яким пішохід чомусь не скористався – поспішав на трамвай.

На жаль, мотоцикліст та пішохід загинули на місці, як пишуть "Вартові еспресо". Пасажир мотоцикла, попри змагання медиків за його життя, невдовзі помер в автомобілі "швидкої".

Слідчо-оперативна група працює на місці ДТП та з'ясовує всі обставини трагедії.

У коментарях до допису люди зауважили: фото свідчать, що мотоцикл їхав зі швидкістю близько 200 кілометрів за годину (це заборонено у межах міста).

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