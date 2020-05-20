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Смертельна пожежа в Одесі: жінка випала з балкону та загинула – відео

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Пожежа в Одесі 20 травня 2020 – відео, жінка стрибнула з балкона і загинула
Фото з місця трагедії / ДСНС Одещини

В Одесі загорілася квартира на 9 поверсі будинку по вулиці Героїв оборони Одеси, 34. Внаслідок падіння з балкону під час пожежі загинула жінка. У мережі з'явилося відео трагедії.

Повідомлення про задимлення квартири на 9 поверсі надійшло 20 травня о 9:33, повідомляє ДСНС.

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Вогонь вдалося локалізувати о 10:04, о 10:06 пожежу повністю ліквідували. За попереднью інформацією, відбулося замикання та задимлення біля вхідних дверей у квартиру. Полум'я швидко загасили.

Жінка стояла на балконі, очевидці просили її не стрибати. Проте, ймовірно, вона була у стані шоку – спочатку перелізла на перегородку між 8 та 9 поверхами, проте не змогла втриматися та зірвалася вниз. Від отриманих травм жінка померла на місці.

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Ускладнювало ситуацію те, що не було можливості встановити автоколінчастий підйомник.

Він не міг під'їхати через вузький проїзд та бетонні плити у дворі, а також велику кількість припаркованих машин.

Пожежа в Одесі
Квартира загиблої після пожежі / Фото ДСНС

Пожежа в Одесі
Внаслідок пожежі в Одесі загинула жінка / Фото ДСНС

До слова, напередодні в Одесі обвалилася частина житлового будинку на вулиці Торговій. Більшість його мешканців тимчасово проживатимуть у готелях.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Новини України ДСНС Пожежа Жертви Новини Одеси
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