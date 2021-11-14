Смертельна пожежа сталась у п'ятиповерхівці в Дніпрі: двоє людей загинули

14 листопада 2021 , 11:56
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Джерело:

ДСНС Дніпропетровської області

У Дніпрі уранці 14 листопада в одній із квартир спалахнула пожежа. Після ліквідації вогню рятувальники знайшли тіла 44-річного чоловіка та жінки.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників уранці. Менш ніж за годину вогонь вдалося приборкати.

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Очевидці кажуть про вибух

За словами очевидців, перед пожежою пролунав вибух, а вже опісля сусіди помітили чорний дим із вікон квартири.

 

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