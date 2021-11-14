Смертельна пожежа сталась у п'ятиповерхівці в Дніпрі: двоє людей загинули
14 листопада 2021 , 11:56Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Дніпропетровської області
У Дніпрі уранці 14 листопада в одній із квартир спалахнула пожежа. Після ліквідації вогню рятувальники знайшли тіла 44-річного чоловіка та жінки.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників уранці. Менш ніж за годину вогонь вдалося приборкати.
Зверніть увагу В Одесі загорівся гуртожиток: рятувальники евакуювали 37 людей, серед них – вагітна жінка
Очевидці кажуть про вибух
За словами очевидців, перед пожежою пролунав вибух, а вже опісля сусіди помітили чорний дим із вікон квартири.
Доповнюємо новину...