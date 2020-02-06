Авто в'їхало у пішоходів на Львівщині: загинула жінка, є постраждалі

У Львівській області на трасі Дрогобич – Самбір у селі Лішня Дрогобицького району автомобіль Opel Omega наїхав на пішоходів. Постраждав семирічний хлопчик та троє дорослих, жінка померла дразу.

Подія трапилася ввечері 5 лютого. Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області.

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Правоохоронці встановили, що водієм був 25-річний хлопець Самбірського району. Він не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, де і наїхав на пішоходів. Від травм на місці загинула 57-річна жінка. Також тілесні ушкодження отримали її внук, син та чоловік.



Фото з місця події

У Нацполіції повідомили, що водія вже затримали за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Суд невдовзі обере йому запобіжний захід. Стаття передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Скільки українців загинули у ДТПЗа 2019 році унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми унаслідок ДТП. Згідно зі статистикою патрульної поліції, в 2019 році сталися 4 656 ДТП за участю дітей, з них – 3,9 тисячі з постраждалими, в яких 164 дитини загинули і 4,4 тисячі дітей були травмовані.



В Україні упродовж 2019 року правоохоронці затримали 115 тисяч 711 п’яних водіїв. Усіх їх притягнули до відповідальності.