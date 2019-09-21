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      Смертельна ДТП на одеській трасі: що відомо про стан постраждалих

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      Смертельна ДТП на одеській трасі
      Смертельна ДТП на одеській трасі / uc.od.ua

      Під Одесою сталася моторошна аварія за участю маршрутки та автоцистерни, в якій загинули 9 осіб, ще 4 – отримали важкі травми. Наразі вони перебувають у лікарні, їх оперують.

      На момент страшної аварії у маршрутці перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці.

      Важливо! У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі

      Удар був настільки сильний, що в мікроавтобуса знесло ліву частину, він перекинувся,
      – розповідають очевидці.

      Трьох пасажирів маршрутки та водія вантажівки з місця трагедії забрала швидка, пишуть місцеві ЗМІ. Двох пасажирів оперують, а ще двоє перебувають у важкому стані в реанімації.

      До слова, водій автоцистерни зміг самостійно вибратися з пошкодженої кабіни. Проте, чоловік сильно шкутильгав.

      Тіла загиблих пасажирів забрали з місця ДТП лише через кілька годин, пише ТСН. Туди почали з'їжджатися люди, які шукали своїх рідних та близький. Окрім того, у кишенях жертв аварії постійно дзвонили мобільні телефони.

      У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб / фото Одесский курьер 18+

      В Одеській ОДА додали, що наразі працюють над встановленням можливості страхового випадку та організації матеріальної допомоги родинам загиблих і потерпілих.

      Що відомо про смертельну ДТП під Одесою? Смертельне зіткнення маршрутки та вантажіки з цистерною, що, імовірно, перевозила мастилосталося близько 14 години в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське. 9 осіб загинули на місці та ще 4 постраждали. Наразі поліція встановлює причину аварії.

      За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальну справу – "стаття про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".

      blog_ava
      Смертельна ДТП на одеській трасі: відео, як із постраждалої автоцистерни вибирається водій
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Одеси ДТП на одеській трасі Постраждалі
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