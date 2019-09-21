Смертельна ДТП на одеській трасі: що відомо про стан постраждалих

Під Одесою сталася моторошна аварія за участю маршрутки та автоцистерни, в якій загинули 9 осіб, ще 4 – отримали важкі травми. Наразі вони перебувають у лікарні, їх оперують.

На момент страшної аварії у маршрутці перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці.

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Удар був настільки сильний, що в мікроавтобуса знесло ліву частину, він перекинувся,

– розповідають очевидці.

Трьох пасажирів маршрутки та водія вантажівки з місця трагедії забрала швидка, пишуть місцеві ЗМІ. Двох пасажирів оперують, а ще двоє перебувають у важкому стані в реанімації.

До слова, водій автоцистерни зміг самостійно вибратися з пошкодженої кабіни. Проте, чоловік сильно шкутильгав.

Тіла загиблих пасажирів забрали з місця ДТП лише через кілька годин, пише ТСН. Туди почали з'їжджатися люди, які шукали своїх рідних та близький. Окрім того, у кишенях жертв аварії постійно дзвонили мобільні телефони.

У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб / фото Одесский курьер 18+

В Одеській ОДА додали, що наразі працюють над встановленням можливості страхового випадку та організації матеріальної допомоги родинам загиблих і потерпілих.

Що відомо про смертельну ДТП під Одесою? Смертельне зіткнення маршрутки та вантажіки з цистерною, що, імовірно, перевозила мастило, сталося близько 14 години в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське. 9 осіб загинули на місці та ще 4 постраждали. Наразі поліція встановлює причину аварії.



За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальну справу – "стаття про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".